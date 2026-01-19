Accidente de tren
Óscar Puente explica que el accidente de Adamuz fue en una recta, el tren era nuevo y la vía renovada: "Es muy raro"

MADRID, 19/01/2026.- Captura de video de la rueda de prensa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que ha considerado este lunes que accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba) es "rato y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura. EFE/Pablo Rojo
Euskaraz irakurri: Óscar Puentek azaldu du Adamuzeko istripua zuzengune batean gertatu zela, trena berria zela eta bidea berritua: "Oso arraroa da"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que aún no se conocen las causas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), aunque ha afirmado que es "tremendamente raro" ya que el siniestro se ha producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.

18:00 - 20:00
