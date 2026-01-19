Óscar Puente explica que el accidente de Adamuz fue en una recta, el tren era nuevo y la vía renovada: "Es muy raro"

El club animó a los jugadores y a su afición a que en el partido de hoy, que se ha jugado en Balaídos, acudieran con las uñas pintadas, una de las señas de identidad de Iglesias. El futbolista lleva años luchando contra la homofobia y la semana pasada recibió insultos homófobos en Sevilla, tras el encuentro que jugaron en el Sánchez Pizjuán.