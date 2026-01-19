Óscar Puente explica que el accidente de Adamuz fue en una recta, el tren era nuevo y la vía renovada: "Es muy raro"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que aún no se conocen las causas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), aunque ha afirmado que es "tremendamente raro" ya que el siniestro se ha producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.
