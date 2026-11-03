El alcalde de Tolosa, Andu Martinez de Rituerto, ha querido aclarar, a través de un mensaje publicado en las redes sociales, que "gran parte de la información difundida" es "falsa, errónea o manipulada".

Según ha explicado, la formación que recibieron los agentes de la Policía Local en la Comandancia de la Guardia Civil de Gipuzkoa, en Intxaurrondo, fue "exclusivamente una formación teórica sobre el Real Decreto 137/1993, relativo a las armas y explosivos". Ha querido aclarar que se trató de una "decisión técnica" adoptada por el jefe de la Policía Local y ha precisado que, entre los motivos, se encuentra "la función que desempeñan los agentes municipales en la organización de la fiesta de los Escopeteros de Tolosa y en las inspecciones de armas, así como la necesidad de conocer la normativa que regula estas cuestiones". "Lamentablemente, a día de hoy, la competencia exclusiva sobre esta materia corresponde a la Guardia Civil", ha añadido.

Además, Martinez de Rituerto ha querido dejar claro que no comparte esa decisión. No obstante, ha anunciado que están recopilando toda la información y que ofrecerán más explicaciones próximamente.

Por último, ha querido enviar un mensaje a "quienes han alimentado esta polémica estéril" y les ha pedido que "actúen con honestidad y dejen a un lado los intereses electorales y partidistas".