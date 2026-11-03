Los alcaldes de Tolosa y Andoain rechazan la decisión de que los municipales se formen en Intxaurrondo
El alcalde de Tolosa ha explicado que "gran parte de la información difundida" es "falsa, errónea o manipulada". Además, ambos han pedido que se dejen de lado "los intereses electorales y partidistas".
El PNV denunciaba ayer que los ayuntamientos de Andoain y Tolosa, ambos gobernados por EH Bildu, "envían a policías locales a hacer prácticas de tiro y formación" al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, en Donostia. Los alcaldes de ambos municipios han publicado mensajes este miércoles afirmando que no apoyan esa decisión y que parte de la información es falsa.
El alcalde de Tolosa, Andu Martinez de Rituerto, ha querido aclarar, a través de un mensaje publicado en las redes sociales, que "gran parte de la información difundida" es "falsa, errónea o manipulada".
Según ha explicado, la formación que recibieron los agentes de la Policía Local en la Comandancia de la Guardia Civil de Gipuzkoa, en Intxaurrondo, fue "exclusivamente una formación teórica sobre el Real Decreto 137/1993, relativo a las armas y explosivos". Ha querido aclarar que se trató de una "decisión técnica" adoptada por el jefe de la Policía Local y ha precisado que, entre los motivos, se encuentra "la función que desempeñan los agentes municipales en la organización de la fiesta de los Escopeteros de Tolosa y en las inspecciones de armas, así como la necesidad de conocer la normativa que regula estas cuestiones". "Lamentablemente, a día de hoy, la competencia exclusiva sobre esta materia corresponde a la Guardia Civil", ha añadido.
Además, Martinez de Rituerto ha querido dejar claro que no comparte esa decisión. No obstante, ha anunciado que están recopilando toda la información y que ofrecerán más explicaciones próximamente.
Por último, ha querido enviar un mensaje a "quienes han alimentado esta polémica estéril" y les ha pedido que "actúen con honestidad y dejen a un lado los intereses electorales y partidistas".
Por su parte, el alcalde de Andoain, Andoni Álvarez, ha manifestado que es verdad que varios agentes municipales han estado en el cuartel de Intxaurrondo recibiendo formación, pero ha aclarado que no apoya la decisión.
"Quiero dejar claro que esta decisión no ha sido de la Alcaldía y no la apoyamos", ha señalado. "Desde que nos enteramos de los hechos hemos asumido la responsabilidad de recabar información sobre lo ocurrido y dar explicaciones a la ciudadanía", ha añadido.
Según ha explicado Álvarez, están trabajando en ello y tomarán las "medidas oportunas".
"Para terminar quiero pedir que dejen de utilizar los alcaldes y los municipios al servicio de intereses electoralistas y partidistas ajenos a los pueblos", ha remarcado.