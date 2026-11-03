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Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: “Vamos a trabajar para recuperar la confianza de la ciudadanía en la alta velocidad”

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en la Sala Constitucional del Congreso, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Puente ha solicitado su comparecencia para explicar la gestión del Gobierno ante el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el 28 de octubre de 2026. Diego Radamés / Europa Press 03 NOVIEMBRE 2026;MINISTRO DE TRANSPORTES;PUENTE;ACCIDENTE FERROVIARIO;DIPUTACIÓN PERMANENTE; 03/11/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Óscar Puente, Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroa: "Abiadura handian herritarren konfiantza berreskuratzeko lan egingo dugu"

EITB

Última actualización

Este martes a las 17:00 horas, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido en la Diputación Permanente para dar explicaciones en torno al accidente ferroviario ocurrido en Urda.

Accidentes de Trenes Congreso Diputados Política

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