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Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: “Vamos a trabajar para recuperar la confianza de la ciudadanía en la alta velocidad”
Este martes a las 17:00 horas, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido en la Diputación Permanente para dar explicaciones en torno al accidente ferroviario ocurrido en Urda.
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