Videoclip de EITB Maratoia: "Elektrizitatea"

EITB Maratoia estrena su videoclip: una gran corriente colectiva a favor de la investigación el cáncer ginecológico y de mama, con más de medio centenar de personas uniendo sus voces y sus manos al ritmo de "Elektrizitatea". Grabado en el acantilado de Barrika (Bizkaia), participan las actrices Sua Enparantza e Ylenia Baglietto, las cantantes Afrika Bibang y Ariane Vega, y el coro Easo, además de voluntarios y voluntarias de asociaciones. Ya está en marcha el BIZUM (donación solidaria: 33478).