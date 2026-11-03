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Duela 31.500 urteko haitzuloetako lehoi baten hezurdura osoa aurkitu dute Mendaron
Mutrikuko Burumendi espeleologia taldeak aurkitu zuen, eta gaur aurkeztu dute Irungo Gordailuan. Aurkikuntza berezia dela diote, orain arte ez delako Iberiar penintsulan horrelako ale gazte baten eskeleto osorik aurkitu. Hezurdura bi eta hiru urte arteko ar batena da.
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