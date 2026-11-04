INDARKERIA MATXISTA

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Indarkeria matxistaren biktimei arreta integrala emateko akordioak 25 urte bete ditu

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Erakunde arteko akordio aitzindaria izan zen, eta urte hauetan ezinbesteko tresna izan da emakumeei laguntza emateko. 

Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak esan duenez, beharrezkoa da lan horretan ari diren eragile guztien inplikazioa eta koordinazioa: osasunarena, poliziarena, justiziarena eta gizarte zerbitzuena.

Aurten, lehen bederatzi hilabeteetan, 4.814 emakume biktima utzi ditu indarkeria matxistak, %8 igo da kopurua.

Emakunde Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

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