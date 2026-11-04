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Indarkeria matxistaren biktimei arreta integrala emateko akordioak 25 urte bete ditu
Erakunde arteko akordio aitzindaria izan zen, eta urte hauetan ezinbesteko tresna izan da emakumeei laguntza emateko.
Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak esan duenez, beharrezkoa da lan horretan ari diren eragile guztien inplikazioa eta koordinazioa: osasunarena, poliziarena, justiziarena eta gizarte zerbitzuena.
Aurten, lehen bederatzi hilabeteetan, 4.814 emakume biktima utzi ditu indarkeria matxistak, %8 igo da kopurua.
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