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25 años del acuerdo para una atención integral a las víctimas de violencia machista
Fue un acuerdo interinstitucional pionero y durante estos años ha sido una herramienta imprescindible para dar apoyo a las mujeres.
La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha manifestado que es necesaria la implicación y coordinación de todos los agentes implicados: salud, policía, justicia y servicios sociales.
En lo que va de año, en los nueve primeros meses, la violencia machista ha dejado 4.814 mujeres víctimas, un 8% más.
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