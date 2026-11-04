25 años del acuerdo para una atención integral a las víctimas de violencia machista

Fue un acuerdo interinstitucional pionero y durante estos años ha sido una herramienta imprescindible para dar apoyo a las mujeres.

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha manifestado que es necesaria la implicación y coordinación de todos los agentes implicados: salud, policía, justicia y servicios sociales.

En lo que va de año, en los nueve primeros meses, la violencia machista ha dejado 4.814 mujeres víctimas, un 8% más.