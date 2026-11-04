Balmaseda
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La Calzadako bizilagunek bitartekaritza eskatu dute, euren etxebizitzen jabe den funtsaren "abusuzko prezioen" aurrean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Balmasedako lau etxe talde funts baten esku daude. Maizterrei etxebizitzak erosteko aukera eman badie ere, salatzen dutenaren arabera, abusuzko prezioak dira. Mediazioa eskaini diote funtsari, alokairuak negoziatzeko. Bitartean, A11ko grebarekin bat, mobilizaziorako deia egin dute, ez dadin arazo partikularra izan, gizartearena baizik.

Balmaseda Gizartea

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