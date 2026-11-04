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Los vecinos de La Calzada reclaman mediación ante los "precios abusivos" del fondo dueño de sus viviendas

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: La Calzadako bizilagunek bitartekaritza eskatu dute euren etxebizitzen jabe den fondoaren "gehiegizko prezioen" aurrean

EITB

Última actualización

Cuatro grupos de casas de la localidad están en manos de un fondo y, aunque éste ha permitido a los inquilinos comprar viviendas, los vecinos denuncian que son precios abusivos. Por ello, han ofrecido mediación al fondo para negociar los alquileres. Además, coincidiendo con la huelga del 11N, han hecho un llamamiento a la movilización para que no sea un problema particular, sino de la sociedad.

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