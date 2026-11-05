Etxebarri Erretegia, munduko jatetxerik onena
Bi urtez bigarren postuan egon ondoren, gastronomiaren gailurrera iristea lortu du. Elkano 24tik 33ra jaitsi da, Asiako sukaldaritza protagonista izan duen zeremonian.
Etxebarri erretegia, Axpen (Bizkaia) kokatua, 2026ko munduko jatetxe onena izendatu dute asteazken honetan, The World's 50 Best Restaurants zerrenda berriko lehen postuan jarrita, Gaggan thailandiarraren eta Alchimist danimarkarraren aurretik.
Euskal Herriko parrillarik ospetsuenak, Bittor Arginzonizen eskutik, munduko lehen postua lortu du, azken bi urteetan bigarren izan eta zerrenda honetako lehen hamar postuetan hamarkada bat egin ondoren.
2026ko munduko 50 jatetxe onenen zerrenda, goi-mailako sukaldaritzako jatetxeen rankingik entzutetsuena, Liman egin den zeremonia batean eman da ezagutzera.
Etxebarri erretegia Axpen dago, Atxondo bailaran (Bizkaia), eta rankingaren gailurrera iritsi den lehen euskal jatetxea da.
Saria jasotzean, Arginzonizek eskerrak eman dizkie "suarekin, teknika zaharrenarekin, lanean jarraitzeko" laguntza eman dioten guztiei. "Gure arbasoek beren jakintza eta ondare guztia utzi ziguten, eta beren dedikazio eta pasioarekin balio kultural eta gastronomiko ikaragarria transmititu ziguten", adierazi du.
Bien bitartean, Elkano 24. postutik 33.era jaitsi da.
Aurtengo 50 onenen zerrenda Asiako jatetxeek markatu dute, bigarren tokian Thailandiako Gaggan jatetxea kokatuta. Hong Kong Wing eta The Chairman jatetxeak, berriz, sailkapeneko bosgarren eta seigarren postuetan kokatu dira, hurrenez hurren.
Gizonezko sukaldari onenaren saria New Yorkeko Atomix jatetxeko Junghyun Park hegokorearrak jaso du, zerrendako 11. postura igota; emakumezko sukaldari onena, berriz, Jessica Roval kanadarra da, eta gozogile onenaren saria Dej Kewkacha thailandiarrak eskuratu du.