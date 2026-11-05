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¿Quién cuida de quien cuida? Cuando el amor se convierte en carga
Frente a la carga de las mujeres que cuidan de sus familiares, iniciativas como el programa 'Zainduz Zaindu' de Legorreta o el proyecto 'Denbora' se convierten en un refugio y un espacio de respiro para quienes, año tras año, realizan su labor en la sombra.
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