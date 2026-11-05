DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CUIDADORAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

¿Quién cuida de quien cuida? Cuando el amor se convierte en carga

Publicidad
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Frente a la carga de las mujeres que cuidan de sus familiares, iniciativas como el programa 'Zainduz Zaindu' de Legorreta o el proyecto 'Denbora' se convierten en un refugio y un espacio de respiro para quienes, año tras año, realizan su labor en la sombra.

Tercera edad Día Internacional de la Mujer Salud Servicios Sociales Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X