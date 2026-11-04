Metro Bilbao suspende el servicio entre Etxebarri y Basauri por problemas técnicos

Metro Bilbao ha suspendido temporalmente el servicio entre Etxebarri y Basauri por problemas técnicos, que además están ocasionando retrasos "generalizados" en toda la red del metropolitano.



Según han informado fuentes de la empresa, la circulación se mantiene entre Bolueta y las líneas en ambas márgenes y el personal de la compañía trabaja para solventar los problemas si bien no pueden calcular lo que van a tardar.



Además, los trenes de la línea 1 están dando la vuelta en la estación de San Ignacio y, por todo ello, Metro Bilbao pide disculpas a los usuarios.