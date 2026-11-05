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Zupiria: "Ertzaintzak eta Donostiako Udaltzaingoak hartu dituzte hartu beharreko neurriak gaurko partiduari begira"
Segurtasun sailburuak Realeko zaleei eskatu die "lasaitasunez" har dezatela eguna eta jarrai ditzatela Donostiako Udalak emandako aholkuak, eguna "normaltasunez" joan dadin.
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