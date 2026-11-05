Relaren partidua
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Zupiria: "Ertzaintzak eta Donostiako Udaltzaingoak hartu dituzte hartu beharreko neurriak gaurko partiduari begira"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Segurtasun sailburuak Realeko zaleei eskatu die "lasaitasunez" har dezatela eguna eta jarrai ditzatela Donostiako Udalak emandako aholkuak, eguna "normaltasunez" joan dadin.

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