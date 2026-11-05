Elkarretaratzea deitu dute Santutxun, bi adingabe dituen familia baten etxegabetzea geldiarazteko
Bi emakume eta bi adingabe etxebizitzarik gabe gera daitezke, dibortzio baten ondoren etxearen jabetza emakumeetako baten senar ohiari esleitu ostean. Joan den astean egin behar zuten etxegabetzea, baina bertan behera geratu zen, eta gaur egitekoa da.
AZET Etxebizitza Sindikatuak elkarretaratzea deitu du ostegun honetarako, Bilboko Santutxu auzoan familia baten etxegabetzea eragozten saiatzeko. Bi emakume eta bi adingabe etxerik gabe gera daitezke Iturribide kaleko 94. zenbakian.
Sindikatuak goizeko 08:30erako deitu ditu herritarrak etxebizitzaren atarira, etxegabetzea geldiarazteko. Salatu duenez, familiak ohiko bizilekua galduko du, eta ez diote bizitzeko beste aukera duinik eskaini.
Etxegabetzea joan den asteko astelehenerako zegoen aurreikusita, baina azkenean bertan behera geratu zen. Gaur bigarrenez saiatuko dira etxegabetzea gauzatzen.
Etxebizitzaren jabetzaren inguruko gatazka
Lau lagun bizi dira etxean: bi emakume eta bi adingabe. AZETek azaldu duenez, dibortzio baten ondoren, emakumeetako baten senar ohiari esleitu zioten etxebizitzaren jabetza.
Sindikatuak eta familiak salatu dutenez, gizonak beste bi etxebizitza ere baditu. Gainera, emakumeak etxea ordaintzen lagundu zuela adierazi dute, eskrituretan jabe gisa agertzen ez bada ere.
AZETen arabera, etxegabetzea gauzatuz gero, lau lagunak ohiko bizilekurik gabe geratuko dira. Horregatik, familiari bizitzeko beste aukera bat bermatzeko eskatu dute.