Bonba mehatxu faltsuen bolada berriak alerta egoeran jarri ditu Europako hainbat aireportu
Azken egunotako alerten ondorioz, segurtasun neurriak indartu dituzte Europako hainbat aireportutan. Istiluen segidak gobernuen kezka areagotu du, ezegonkortze kanpaina koordinatua izan daitekeelako.
Europako hainbat airelineak eta aireportuk segurtasun protokoloak aktibatu eta indartu dituzte azken orduotan, hainbat hegalditan bonba mehatxuak jaso ondoren. Alerta segida hori laugarren aldiz errepikatu da astebetean, eta, besteak beste, Espainia, Frantzia, Danimarka, Italia, Portugal eta Txekiako konpainiei eragin die.
Gertakari nabarmenetako bat Italian jazo da. Izan ere, Praga eta Erroma arteko bidea egiten ari zen Wizz Air konpainiako hegazkin batek larrialdiko lurreratzea egin du Venezian, mehatxu bat jaso ostean.
Abisuaren ondorioz, aireportuko aire-zirkulazioa aldi baterako eten dute. Lisboan, bestalde, Ryanairrek Erromara egin behar zuen hegaldi bat bi ordu baino gehiagoko atzerapenarekin abiatu da, agintariek alerta bat ikertu behar izan baitute.
Azken orduotan, Frantziak beste lau mehatxu baieztatu ditu bere aire-espazioa zeharkatzen ari ziren hegazkinen aurka. Horietako hiru Parisko Orly aireportuan lurreratu dira, eta beste bat, Bordelen. Hori dela eta, talde espezializatuek ikuskapenak egin dituzte.
Pragan, Poliziak bederatzi hegaldi (lau iritsiera eta bost irteera) aztertu ditu abisu anonimoak jaso ondoren. Kopenhagen eta Polonian ere mehatxuak izan dira, baina agintariek bidaiarientzako arriskuak baztertu dituzte.
Halaber, Adolfo Suarez Madril-Barajas aireportura zihoazen nazioarteko lau hegaldik bonba-abisuak jaso dituzte, baina Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoek baztertu egin dituzte. Hegazkinetako hiru Londrestik zetozen, eta laugarrena Munichetik aireratu da. Alerten ondorioz, Europako beste aireportu batzuetan ere indartu behar izan dituzte segurtasun neurriak.
Istiluen segidak Europako gobernuen kezka areagotu du, desegonkortze kanpaina koordinatua izan daitekeelako. Hala, Irlandako Exekutiboak hipotesi horretaz ohartarazi du, RTE irrati-telebista publikoaren instalazioak bonba mehatxu baten ondorioz hustu ostean.
Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak adierazi duenez, abisu horien eta Europan izan berri diren beste gertaera batzuen arteko loturak ikertzen ari dira.
Oraingoz, ez dute zehaztu nor dagoen mehatxu horien atzean, ezta helburu bateratu bati erantzuten dioten ere. Eskuin muturreko talde errusiar batek (Gizonezkoen Estatua izenarekin ezaguna) abisu batzuk aldarrikatu zituen ostegunean, baina ondoren ukatu egin zuen bere esku-hartzea.
Testuinguru horretan, agintariek zabalik dituzte ikerketak, eta hainbat aireportuk saihestu egin dute alertei buruzko xehetasunak ematea, dei-efektua saihesteko.
Interes geopolitikoei erantzun diezaiekete
Adituen arabera, Europaren aurkako zibererasoek ez dute zertan helburu ekonomikorik izan; aitzitik, interes geopolitikoei erantzun diezaiekete, Europako herrialdeei kalte egitea baitute xede. Horregatik, adituek uste dute eraso horien atzean estatu jakin batzuei lotutako taldeak egon daitezkeela, eta Errusia eta Ipar Korea aipatu dituzte balizko erantzule gisa.
Mehatxu horiei aurre egiteko, segurtasun-sistemak etengabe berritu eta indartzea ezinbestekoa dela uste dute adituek. Are gehiago, adimen artifizialaren agerpenak zibererasoen gaitasunak eta sofistikazioa handitu ditzakeela ohartarazi dute, eta, ondorioz, babes-neurriak eguneratzeko beharra azpimarratu dute.
Albaresek eraso hibridoa salatu du
Ildo horretatik, Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako ministroak Europako hegaldien aurkako mehatxuak eta supermerkatuetako hozkailuen aurkako erasoak Europaren aurkako "eraso hibridoa eta psikologikoa" izan daitezkeela esan du. Horren esanetan, berandu baino lehen jakingo dute erantzuleak nor diren, baina ohartarazi du ikerketak luza daitezkeela, egileak beren ekintzen jatorria ezkutatzen saiatzen direlako.
Albarasen ustez, gertakari horiek Europar Batasuna ahuldu eta zatitu nahi dute, demokraziaren gotorleku gisa definitu baitu, "indartsuenaren legea" defendatzen dutenen aurrean. Gainera, Espainiako hauteskunde-kanpainan nolabaiteko esku-sartze saiakerak egon daitezkeela ohartarazi du, eta horri guztiari egiaztatutako informazioarekin aurre egiteko eskatu die herritarrei.
Mehatxuak
Zer dakigu gezurrezko bonba-mehatxuez?
Ostiral honetan, Europako hainbat hegaldiri eragiteaz gain, Irlandako telebista publikoak eta Sky News kate britainiarrak mehatxu bana jaso dute.