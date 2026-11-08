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Un terremoto de magnitud 5,7 sacude el centro de Japón

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Toyohashi (Japan), 08/11/2026.- People walk past damaged windows at a car dealership after an earthquake in Toyohashi, Aichi Prefecture, Japan, 08 November 2026. A 5.7-magnitude earthquake hit central Japan early 08 November, injuring about 20 people. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Un terremoto de magnitud preliminar de 5,7 ha sacudido el centro de Japón este domingo y ha dejado más de 20 personas heridas. Los mayores temblores se han registrado en las prefecturas de Shizouka, Aichi, Nagano y Gifu.

Japón Terremotos Asia Internacional

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