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Un terremoto de magnitud 5,7 sacude el centro de Japón
Un terremoto de magnitud preliminar de 5,7 ha sacudido el centro de Japón este domingo y ha dejado más de 20 personas heridas. Los mayores temblores se han registrado en las prefecturas de Shizouka, Aichi, Nagano y Gifu.
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