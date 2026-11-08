GERRA UKRAINAN
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Errusiako estatistika zerbitzuak hackeatu dituzte, eta 400.000 inguru dira gerran hildakoak

Hildakoen % 54,9 Ukrainako Donetsk eskualdean hil dira, borroka gordinenen agertokian, eta 2026aren amaieran hildako errusiarrak milioi erdi baino gehiago izango lirateke, egungo hileko batez bestekoa (18.280) mantentzen bada.

(Foto de ARCHIVO) Un soldado, del ejército ucraniano, camina por la línea del frente, a 19 de febrero de 2022, en Avdiivka, Oblast de Donetsk (Ucrania). Las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk han anunciado el estado de movilización general que impone la activación de todos los reservistas y la transformación de la economía con vistas a un conflicto armado. La tensión de los últimos meses por la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania, sumado a la consiguiente intensificación de las operaciones de la OTAN han acabado por desbordar de nuevo el conflicto en el este del país, que enfrenta a las autoridades de Kiev con estas dos zonas separatistas, afines a Rusia. Diego Herrera / Europa Press 20 FEBRERO 2022;UCRANIA;MOVILIZACIÓN;REACTIVACIÓN;REPÚBLICAS;TENSIÓN 19/2/2022
Soldadu bat dabil Donetsken. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pirata informatikoek kalkulatu dute ia 400.000 soldadu errusiar hil direla Ukrainan, Rosstat Errusiako estatistika zerbitzu nazionaleko sistemak hackeatu ondoren.

Kiberpartizani BY taldearen arabera, 2022ko otsailetik 393.881 militar hil dira, Rosstatek ekintza militarretan edo horien ondorioez hildakotzat jotzen dituenak.

Beste talde batek, Silent Crow izenekoak, hildakoak dagoeneko 450.100 direla ziurtatu du, atentatu terroristen biktimak, borrokak ez diren beste arrazoi batzuengatik hildako soldaduen heriotzak eta Ukrainan eta lurralde okupatuetan hildako errusiarren heriotzak ere kontuan hartzen baititu.

Gainera, zehaztu duenez, hildakoen % 54,9 Ukrainako Donetsk eskualdean hil dira, borroka gordinenen agertokian, eta iragarri du hildako errusiarrak milioi erdi baino gehiago izango direla 2026aren amaieran, egungo hileko batez bestekoa (18.280) mantentzen bada.

Balioespen zuzenak

Rosstat hedabideen lana zailtzen saiatzen ari da gerraren hasieratik, herrialdeko hilkortasunari buruzko estatistika gehienak ezkutatuta, eta Errusiako Defentsa Ministerioak Ukrainan hildako 5.937 militar soilik onartu zituen bakarrik 2022ko irailean.

Bitartean, gerra hasi zenetik BBCk eta Mediazona atariak egiten duten zerrendaren arabera, gaur egun ia 286.000 soldadu hil dira, izen eta abizenekin (horietatik % 35 boluntarioak ziren), baina oraindik ez dituzte azken hilabeteetan hildakoak zenbatu, eta, beraz, hedabideek uste dute hackerren estimazioak zuzenak izan daitezkeela.

Erresuma Batuko Defentsa Ministerioaren arabera, Errusiako bajak milioi eta erdi dira jada, eta horietatik milioi erdi hildakoak izango lirateke; ukrainarrek, berriz, 1,6 milioi baino gehiago aipatzen dituzte.

Bitartean, ukrainarrek, frontean gizon-falta nabarmena dutenek, aurrez aurreko liskarrak saihesten dituzte beti, eta ustekabeko erasoaldietara edo drone bidezko erasoetara jotzen dute zaurituak edota hildakoak minimizatzeko.

Zifra horiek, Abu Dabin asteartean AEBen bitartekaritzarekin hiru aldeko negoziazioak berriro hasi bezperan eman dira jakitera, Irango gerra dela eta bederatzi hilabeteko etenaldiaren ostean.

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