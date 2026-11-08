Errusiako estatistika zerbitzuak hackeatu dituzte, eta 400.000 inguru dira gerran hildakoak
Hildakoen % 54,9 Ukrainako Donetsk eskualdean hil dira, borroka gordinenen agertokian, eta 2026aren amaieran hildako errusiarrak milioi erdi baino gehiago izango lirateke, egungo hileko batez bestekoa (18.280) mantentzen bada.
Pirata informatikoek kalkulatu dute ia 400.000 soldadu errusiar hil direla Ukrainan, Rosstat Errusiako estatistika zerbitzu nazionaleko sistemak hackeatu ondoren.
Kiberpartizani BY taldearen arabera, 2022ko otsailetik 393.881 militar hil dira, Rosstatek ekintza militarretan edo horien ondorioez hildakotzat jotzen dituenak.
Beste talde batek, Silent Crow izenekoak, hildakoak dagoeneko 450.100 direla ziurtatu du, atentatu terroristen biktimak, borrokak ez diren beste arrazoi batzuengatik hildako soldaduen heriotzak eta Ukrainan eta lurralde okupatuetan hildako errusiarren heriotzak ere kontuan hartzen baititu.
Gainera, zehaztu duenez, hildakoen % 54,9 Ukrainako Donetsk eskualdean hil dira, borroka gordinenen agertokian, eta iragarri du hildako errusiarrak milioi erdi baino gehiago izango direla 2026aren amaieran, egungo hileko batez bestekoa (18.280) mantentzen bada.
Balioespen zuzenak
Rosstat hedabideen lana zailtzen saiatzen ari da gerraren hasieratik, herrialdeko hilkortasunari buruzko estatistika gehienak ezkutatuta, eta Errusiako Defentsa Ministerioak Ukrainan hildako 5.937 militar soilik onartu zituen bakarrik 2022ko irailean.
Bitartean, gerra hasi zenetik BBCk eta Mediazona atariak egiten duten zerrendaren arabera, gaur egun ia 286.000 soldadu hil dira, izen eta abizenekin (horietatik % 35 boluntarioak ziren), baina oraindik ez dituzte azken hilabeteetan hildakoak zenbatu, eta, beraz, hedabideek uste dute hackerren estimazioak zuzenak izan daitezkeela.
Erresuma Batuko Defentsa Ministerioaren arabera, Errusiako bajak milioi eta erdi dira jada, eta horietatik milioi erdi hildakoak izango lirateke; ukrainarrek, berriz, 1,6 milioi baino gehiago aipatzen dituzte.
Bitartean, ukrainarrek, frontean gizon-falta nabarmena dutenek, aurrez aurreko liskarrak saihesten dituzte beti, eta ustekabeko erasoaldietara edo drone bidezko erasoetara jotzen dute zaurituak edota hildakoak minimizatzeko.
Zifra horiek, Abu Dabin asteartean AEBen bitartekaritzarekin hiru aldeko negoziazioak berriro hasi bezperan eman dira jakitera, Irango gerra dela eta bederatzi hilabeteko etenaldiaren ostean.