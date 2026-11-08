Eisenkotek ekintza politiko "berritzaile eta ezohikoak" iragarri ditu, Israelen gobernua osatzeko enkargua hartu ostean
Yashar alderdiko buruzagiak hiru aukera ditu gobernua osatzeko: Israelgo alderdi palestinarren babesarekin egitea, alderdi ultraortoxoen babesarekin egitea, edo Netanyahuren alderdiarekin "batasun nazionaleko" gobernua osatzea.
Gadi Eisenkot Yashar Israelgo alderdiko buruzagiak ekintza politiko "berritzaile eta ezohikoak" egiteko beharra dagoela azaldu du igande honetan, Isaac Herzog Israelgo presidentearen eskutik Israelgo gobernua osatzeko enkargua formalki bere gain hartu ostean.
"Nire gain hartzen dut gaur hemen ematen zaidan enkargua, larrialdi nazionaleko gobernu baten ezarpena gidatzeko. Horretarako, ekintza politiko berritzaile eta apartekoak beharko dira", adierazi du Israelgo Presidentetzaren egoitzatik.
"Israelek ezin du denbora galdu, ezta beste hauteskunde batzuk errepikatu ere", gaineratu du alderdi zentristako buruak, eta Knesset edo Israelgo Parlamentuan babes nahikoa lortzeko negoziatu beharko duela gaineratu du.
Horrela, Benjamin Netanyahu lehen ministroaren Likud alderdiari eta Sionismo Erlijiosoa alderdiari dei egin die. "Batasunerako unea dela uste badute, presidenteari esan diozuen bezala, ezin dut imajinatu zergatik ezin duzuen etorri, eta ni buru izango naizen gobernu bat eta aurkeztu ditudan printzipioak babestu", eskaini die. Eisenkotek nabarmendu du bere "atea eta eskua irekita" daudela une honen larritasuna ulertzen duten eta Israelgo Estatuan urrats ausartak emateko prest dauden ordezkari guztientzat.
Aitzitik, "arrazoi pertsonalengatik eta ez funtsezkoengatik gobernu eraketa saboteatzen saiatzen den edonor gogor gaitzetsiko du historiak, larrialdi une batean Israel salbatzeko prestutasunik ez izateagatik".
Eisenkot Indar Armatuen Estatu Nagusiko buruzagi ohia denak "betebeharraren zentzu sakona" duela defendatu du: "nire sorbaldetan dagoen erantzukizun astuna argi ulertzea nahi dut", esan du. "Nirekin eta nire aurrean Israelgo herritar guztien begiak daude", gaineratu du.
Eisenkotek ohartarazi duenez, Israel "une erabakigarrian dago". "Gerrako agertokiek irekita jarraitzen dute aldi berean", nabarmendu du.
"Krisi diplomatiko suntsitzaile baten erdian gaude, eta gure lagun eta aliatu estuenek ere gurekin dituzten harremanak berriz aztertu behar dituztela diote", adierazi du.
Herzog presidenteak, bere aldetik, "ahal duen guztia" egiteko eskatu dio Eisenkoti. "Espero dut ahal duen guztia egitea nazio osoarentzat balioko duen gobernu bat osatzeko. Bihotz-bihotzez espero dut osatuko den gobernuak nazioaren alde guztien batasuna, lotura eta sendabidea lortzea", adierazi du.
Raam alderdi arabiarrak Eisenkot gobernua babestuko luke, koalizio akordiorik gabe ere
Raam alderdi arabiar-israeldarrak iragarri du Eisenkot babestuko duela Israelgo lehen ministro gisa, nahiz eta koalizio akordio bat ez itxi,Haaretz egunkari israeldarrak zabaldu duenez.
Raamek zortzi boto ditu Knesset edo Israelgo Parlamentuan. Ganbera osatzen duten 120 eserlekuetatik 48 kontrolatzen ditu Eisenkotek eta gehiengoa lortzeko 61 diputaturen beharra du.
Zerrenda Bateratua da Israelgo beste alderdi arabiar-israeldarra eta honek hamaika eserleku ditu. Bi alderdi hauen eserlekuak batuta 19 lirateke, nahikoa 61eko langa gainditzeko. Hauek ere Eisenkotek gobernatzearen alde agertu dira, nahiz eta orain arte euren jarrera ofiziala abstentzioa izan, ez aldeko botoa.
Haaretzen albistearen arabera, Zerrenda Bateratua alderdiak Eisenkot 'Torako Judaismo Batua alderdi ultraortodoxoaren menpe egotea saihestu nahi du.
Eisenkoten Yashar alderdiaren diskurtso ofiziala, dena dela, alderdi arabiarren menpe egoteari uko egiten diotela da.
Liberman: "ultraortodoxoak dituen gobernua alderdi arabiarrekin baino hobea da"
Avigdor Líberman oposiziogile israeldar eskuindarrak, Israel Beitenu alderdikoak, gaur bertan berretsi du ez duela babestuko alderdi arabiarrek parte har dezaketen gobernurik, ultraortodoxoekin egitearen alde egin du, eta horrekin ez dela "marra gorririkk ezabatzen" gaineratu du. Izan ere, kanpainan esan zuen zerbitzu militarra guztientzat derrigorrezkoa izatea zela bere alderdiaren marra gorria eta ultraortodoxoak erabat kontra daude.
"Alderdi ultraortodoxoekin elkar ulertzera iristen saiatzeagatik kritikatzen nautenak, Raamen eta Zerrenda Bateratuan oinarrituz gobernu bat osatzea nahiago luketen berberak dira", idatzi du Líbermanek X sarean.
"Hori ez da gertatuko. Ez dut horrelako gobernu bat eratzen lagunduko, nire ustez, segurtasuna ahulduko lukeelako eta Netanyahu boterera itzularaziko lukeelako ", gaineratu du.
Alderdi arabiarrei buruz, Hamasekin identifikatzea leporatu die eta Israelek Gazan "genozidioa eta gizateriaren aurkako krimenak" egin dituelaren ideia babesten dutela esan du.
Eisenkotek dituen aukerak
Eisenkotentzat hiru aukera daude orain:
- Israelgo gehiengo palestinarra duten bi alderdien laguntzaren mende egongo den gobernu bat osatzea -gobernuaren parte izango ez diren arren-
- Israelgo bi alderdi ultraortodoxoen babesa izatea. Alderdi horiek 13 eserleku lortu zituzten guztira. Uko egiten diote beren yeshiven (juduen eskola erlijiosoak) ikasleek Israelgo Armadan zerbitzatu behar izateari eta hori arazoa izan daiteke gobernua osatzeko.
- "Batasun nazionaleko" gobernu bat, Netanyahuk atzo bideomezu dramatiko batean aipatu zuena. Eisenkoten Yashar!, Netanyahuren Likud eta oposizioko beste alderdi politiko judu batzuk integratuko lituzke.