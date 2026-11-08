Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Gazako uholdeek 70.000 desplazatu palestinarren dendak urpean utzi dituzte
Uholdeek okertu egiten dute Gazako krisi humanitarioa. Erreskatatzaileek milaka dei jaso zituzten larunbat honetan babeslekuak urez bete eta gero. Ekaitz bortitzek kanpaleku osoak kaltetu dituzte. Ekialde Hurbileko Palestinar Iheslarientzako NBEren Agentziaren (UNRWA) komisario nagusiak nazioartearen erreakzioa eskatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Polonia terrorismo delitu gisa ikertzen ari da Krakoviako tiroketa
ZUZENEAN
Duela min.
5,7 graduko lurrikara batek Japoniako erdialdea astindu du
ZUZENEAN
Duela min.
Israelgo presidenteak Eisenkot oposizioko buruari Gobernu berria osatzeko eskatu dio
ZUZENEAN
Duela min.
Sei pertsona hil eta 15 zauritu ditu tiroz gizon batek Krakovian
ZUZENEAN
Duela min.
Trumpek Stephen Miller aholkulari polemikoa izendatu du kabineteburu
ZUZENEAN
Duela min.
Bonba mehatxu faltsuen bolada berriak alerta egoeran jarri ditu Europako hainbat aireportu
ZUZENEAN
Duela min.
Frantziako txaleko horiek martxak deitu dituzte larunbaterako, agintariak aurka egon arren
ZUZENEAN
Duela min.
Zer dakigu gezurrezko bonba-mehatxuez?
ZUZENEAN
Duela min.
RTE Irlandako irrati-telebista publikoaren egoitza hustu dute, bonba abisu bat jaso ondoren
Gehiago ikusi