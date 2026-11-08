PALESTINA
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Gazako uholdeek 70.000 desplazatu palestinarren dendak urpean utzi dituzte

Iragarkia
November 7, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Displaced Palestinians inspect their tents flooded by rainwater and runoff at a temporary camp along the beach in Gaza City, on November 7, 2026. Stormy weather has worsened living conditions for hundreds of thousands of displaced families sheltering in worn fabric tents that lack adequate insulation and drainage, amid severe shortages of humanitarian aid and shelter materials in the Gaza Strip Hadi Daoud / Zuma Press / Europa Press 07/11/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Uholdeek okertu egiten dute Gazako krisi humanitarioa. Erreskatatzaileek milaka dei jaso zituzten larunbat honetan babeslekuak urez bete eta gero. Ekaitz bortitzek kanpaleku osoak kaltetu dituzte. Ekialde Hurbileko Palestinar Iheslarientzako NBEren Agentziaren (UNRWA) komisario nagusiak nazioartearen erreakzioa eskatu du.

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