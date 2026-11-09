Muere en el hospital el autor del tiroteo de Cracovia, que dejó seis víctimas mortales

El presunto autor del tiroteo perpetrado el sábado en la plaza del Mercado Principal de Cracovia (Polonia) ha muerto en el hospital, donde permanecía ingresado en estado crítico tras ser reducido por la Policía. El ataque dejó seis personas muertas y más de una docena de heridas.

El hombre, de 24 años, resultó herido por disparos de los agentes que intervinieron para detenerlo. Desde entonces permanecía bajo custodia policial en el hospital, donde fue sometido a varias operaciones quirúrgicas de urgencia que no han podido evitar su fallecimiento, según ha informado la Policía polaca.

La muerte del sospechoso coincide con el segundo día de luto nacional decretado por el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y respaldado por el primer ministro, Donald Tusk, en memoria de las víctimas.

Entre las seis personas fallecidas en el ataque se encuentra un ciudadano británico. Además, más de una docena de personas de distintas nacionalidades resultaron heridas, entre ellas varios agentes de Policía.

La Fiscalía Nacional de Polonia investiga los hechos como un posible acto de terrorismo, al considerar que el objetivo del ataque era "intimidar gravemente a muchas personas".

Por otra parte, las autoridades atribuyen al mismo individuo el asesinato de sus tres familiares: sus padres y su hermana. Sus cuerpos, que presentaban impactos de bala, fueron encontrados por la Policía en la vivienda familiar de Ostrowiec Swietokrzyski, horas después del tiroteo en Cracovia.