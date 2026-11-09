COP31 martxan da konpromiso klimatikoak ekintza zehatz bihurtzeko erronkarekin
NBEren klimaren goi-bilerak 200 herrialde inguruko ordezkariak bildu ditu azaroaren 20ra arte Antalyan. Eusko Jaurlaritza eta sektoreko euskal enpresak bertan izango dira, eta berotze globalaren ondorioei aurre egiteko abian dauden proiektuak aurkeztuko dituzte.
Antalya hiriak Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen 31. konferentzia (COP31) hartuko du hilaren 20ra bitartean eta 200 herrialde ingurutako ordezkariak bilduko ditu. Euskadik erakundeen eta enpresen presentzia izango du; aurreko goi-bileretan hartutako konpromiso klimatikoen aplikazioan aurrera egitea helburua dute.
Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzaren buru Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua izango da, eta sailaren beste lau ordezkari izango ditu. Ordezkaritza instituzional horretaz gain, sektoreko euskal enpresen parte-hartzea ere izango da, berotze globalaren ondorioei erantzuteko garatzen ari diren proiektuen berri emateko.
Beste edizio batzuetan ez bezala, COP31en helburu nagusia ez da akordio handi bat iragartzea, baizik eta hartutako konpromisoen aplikazioan aurrera egitea. Promesetatik ekintzara igarotzeko ideiarekin, isurketen murrizketa bizkortzeko, trantsizio energetikoa bultzatzeko eta herrialdeek beren helburu klimatikoak bete ahal izateko behar duten finantzaketa bermatzeko.
Berotze globala geldiaraztea
Erronka nagusietako bat Parisko Akordioaren helburuen eta herrialdeek orain arte aurkeztu dituzten konpromisoen arteko distantzia murriztea izango da. Egungo politikekin, planeta 2,8 gradurainoko berotzea izango du mende amaieran, nazioarteko komunitateak erreferentzia gisa ezarri zuen 1,5 graduko muga baino askoz gorago.
Nazio Batuen Ingurumen Programak (PNUMA) 2035ean 2025erako isuriak % 45 murrizteko eta berotzea mugatzeko atmosferatik CO2 kentzeko beharra planteatzen du. Hala ere, egungo konpromiso nazionalek isuriak % 11 eta % 15 artean murriztea baino ez lukete ahalbidetuko aldi horretan.
Antalyan, gobernuek arrakala hori nola itxi eztabaidatuko dute, arreta berezia jarriz elektrifikazioari, energia berriztagarrien hedapenari eta baliabide ekonomikoen mobilizazioari, garapen bidean dauden herrialdeetako plan klimatikoei laguntzeko.
Berriztagarriak, gakoetako bat
Energia berriztagarrien hazkundeak baikortasunerako arrazoi bakanetako bat eskaintzen du. Parisko Akordioa onartu zenetik, 2015ean, elektrizitate berriztagarria sortzeko gaitasuna orduan aurreikusitakoa baino hiru aldiz azkarrago handitu da, eta eguzki fotovoltaikoak, berriz, zazpi aldiz biderkatu ditu hasierako usteak, PNUMAren arabera.
Turkiako goi-bilerak bultzada hori aprobetxatu nahi du elektrizitateak energiaren munduko kontsumoan duen pisua handitzeko, egungo % 20tik egungo % 35era arte 2035ean. "35 35erako" izeneko helburu hori gailurreko ekimen nabarmenetako bat izango da.
Txinaren papera erabakigarria izango da, halaber, teknologia garbiak fabrikatzeko eta esportatzeko duen gaitasunagatik eta ikatz-kontsumoaren bilakaeragatik. Estatu Batuak eta Europar Batasuna ez dira hain anbizio handikoak, eta horrek ere baldintzatzen du edizio honen nazioarteko testuingurua.
Eusko Jaurlaritzaren Ordezkaritza
Eusko Jaurlaritza COP31ean egongo da. Mikel Jauregi sailburuaz gain, Josu Bilbao, Ingurumen sailburuordea, Adolfo Uriarte, Natura Ondare eta Klima Aldaketara Egokitzeko zuzendaria, Mikel Hidalgo, Trantsizio Sozialeko proiektuen koordinaziorako aholkularia, eta Urko Odriozola, Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Saileko Erakunde Harremanetarako zuzendaria izango dira.
Erakunde ekologistek anbizio handiagoa eskatu dute
Ekologistak Martxan taldeak, Greenpeacek, WWFk eta SEO/BirdLifek anbizio politiko handiagoa eskatu dute COP31n. Lau erakundeek ohartarazi dute orain arte hartutako neurriak ez direla nahikoak berotze globala geldiarazteko, eta eskatu dute emisioen murrizketa bizkortzea, finantzaketa klimatikoa handitzea eta erregai fosilak uzteko bidean aurrera egitea.