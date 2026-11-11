Gerra hibridoa
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Bonba mehatxu faltsuak jaso dituzte milaka ikastetxek Italian eta Ipar Irlandan

Bonba-abisu faltsu horiek Europan azken asteetan erregistratutako mehatxu hibridoengatik eta segurtasun-gertakariengatik gero eta kezka handiagoa dagoen testuinguru batean gertatu dira.

Evacuato in via precauzionale l'istituto IOMS di via Corridoni dopo l'allarme Bomba alle scuole milanesi di questa mattina.Milano - Italia - Cronaca.MercoledÃ¬, 11 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse)..The IOMS institute on Via Corridoni has been evacuated on a precautionary basis after the Bomb alarm at the Milan schools this morning..Milan - Italy - News.Wednesday, 11 November, 2026 (Photo by Marco Ottico/Lapresse),Image: 1151737905, License: Rights-managed, Restrictions: * Belgium, Italy and Netherlands Rights OUT *, Model Release: no , Credit line: Marco Ottico / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 11/11/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Italiako 6.000 bat ikastetxek eta Ipar Irlandako 300 bat eskolak bonba-mehatxuak jaso dituzte asteazken honetan, eta agintariek "faltsutzat" jo dituzte, nahiz eta zenbait zentro ebakuatu behar izan dituzten.

Bi kasuetan, mehatxuak modu anonimoan iritsi dira ikastetxeetara posta elektronikoz, eta, ondorioz, segurtasun-indarrek ikuskapen-operatiboak egin behar izan dituzte.

Hilaren hasieran, 270 eskola-zuzendariri baino gehiagori zuzendutako antzeko beldurrezko mezu-kate batek Italia osoko dozenaka institututan eskolak etetea eragin zuen.

Ipar Irlandako kasuan, joan den urrian ere mehatxuak jasan zituzten, eta faltsuak izan ziren.

Bonba-abisu faltsu horiek Europan azken asteetan erregistratutako mehatxu hibridoengatik eta segurtasun-gertakariengatik gero eta kezka handiagoa dagoen testuinguru batean gertatu dira.

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