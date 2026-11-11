Bonba mehatxu faltsuak jaso dituzte milaka ikastetxek Italian eta Ipar Irlandan
Bonba-abisu faltsu horiek Europan azken asteetan erregistratutako mehatxu hibridoengatik eta segurtasun-gertakariengatik gero eta kezka handiagoa dagoen testuinguru batean gertatu dira.
Italiako 6.000 bat ikastetxek eta Ipar Irlandako 300 bat eskolak bonba-mehatxuak jaso dituzte asteazken honetan, eta agintariek "faltsutzat" jo dituzte, nahiz eta zenbait zentro ebakuatu behar izan dituzten.
Bi kasuetan, mehatxuak modu anonimoan iritsi dira ikastetxeetara posta elektronikoz, eta, ondorioz, segurtasun-indarrek ikuskapen-operatiboak egin behar izan dituzte.
Hilaren hasieran, 270 eskola-zuzendariri baino gehiagori zuzendutako antzeko beldurrezko mezu-kate batek Italia osoko dozenaka institututan eskolak etetea eragin zuen.
Ipar Irlandako kasuan, joan den urrian ere mehatxuak jasan zituzten, eta faltsuak izan ziren.
Bonba-abisu faltsu horiek Europan azken asteetan erregistratutako mehatxu hibridoengatik eta segurtasun-gertakariengatik gero eta kezka handiagoa dagoen testuinguru batean gertatu dira.