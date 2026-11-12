Ukrainak eta Errusiak presoak trukatzea adostu dute, baina Donbassen inguruan ez dira bat etorri
Amaitu egin dira Abu Dhabiko elkarrizketak, lurraldeari eta segurtasun bermeei buruzko aurrerapen erabakigarririk gabe.
Abu Dhabiko elkarrizketak amaituta, Errusiak eta Ukrainak elkarri eraso egiten jarraitu dute gaur goizaldean, baita hiriburuetan, Moskun eta Kieven ere. Oraingoz, elkarrizketek presoen truke handi bat adosteko balio izan dute, baina ez su-etenerako. AEBko bitartekariak Putinekin eta Zelenskirekin bildu dira bakea bilatzeko asmoz, baina oraingoz ez dute halakorik lortu: droneekin eta misilekin erasoak izan dira berriro.
Etxe Zuriko ordezkariak Moskura heldu dira gaur Putinekin biltzeko, eta ondoren Dublinera joango dira Zelenskirekin elkartzeko. Ukrainako presidenteak baztertu egin du Donbass uzteko aukeraz negoziatzea eta, bere iritziz, negoziazioen emaitza "AEBk Errusiari presioa egiteko duen borondatearen araberakoa" izango da.
Bi herrialdeek elkarrizketak izan dituzte azaroaren 10ean eta 11n, Abu Dhabin, Estatu Batuen bitartekaritzarekin. David Arakhamia Ukrainako ordezkaritzako kideak aurrerapauso "handiak" nabarmendu ditu eta itxaropena agertu du "urte berria baino lehen irtenbidea aurkitzeko". Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearen jarrera irmoagoa da, eta eszeptiko agertzeaz gain, argi utzi du ez duela negoziatuko Donbass eskualdea uzteko aukera.
Vladimir Medinski Errusiako ordezkaritzaren buruak tonua gogortu egin du, eta ziurtatu du Moskuk bere lurraldetzat dituen guztiak berreskuratuko dituela. Gainera, Europako ordezkarien zeregina zalantzan jarri du (harreman paraleloak izan dituzte, baina ez dute parte hartu hiru aldeko negoziazio mahaian).
Drone bidezko erasoek jarraitzen dute
Droneekin eta misilekin egindako erasoek jarraipena izan dute gaur goizaldean. Errusiak Ukrainako hainbat herri bonbardatu ditu, Kiev hiriburua barne, eta Errusiako defentsek diote 71 drone ukrainar atzeman dituztela. Ukrainak droneak erabilita egindako beste eraso batzuk baino txikiagoa da, abuztuaren 19an eta irailaren 20an egindako erasoen tamainatik oso urrun.
Erasoa txikiagoa izateak lotura izan lezake AEBko mandatariek Errusiako hiriburura egingo duten bidaiarekin. Bertan, Putinekin bilduko dira gaur. Hitzorduaren ostean, Dublinera joango dira, gaur bertan Zelenskirekin ere biltzeko. Bilera horiek atzo iragarri zituzten, Abu Dhabin izandako hiruko negoziazioen ondoren.