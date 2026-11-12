A29ko hauteskunde kanpaina martxan izango da gauerdian, etxebizitza eztabaidagai nagusi gisa
Alderdiek gaur arratsalde-gauean ospatuko dituzte irekiera ekitaldiak Hego Euskal Herriko hiriburuetan; gauerdian hasiko da ofizialki kanpaina.
Azaroaren 29ko hauteskundeetarako kanpaina gaur gauerdian hasiko da ofizialki, etxebizitzarako eskubidearen eta soldaten aldeko greba orokorraren oihartzunarekin. Alderdi politikoek egunaren azken orduak aprobetxatuko dituzte irekiera ekitaldiak egiteko Bilbon, Donostian eta Gasteizen, etxebizitza eztabaidagai nagusienetako bat izango den kanpainan.
Alderdi Sozialistak etxebizitzan jarriko du arreta, horixe baita bere hauteskunde-estrategiaren gai nagusietako bat. Bestalde, inkestei begira ekin dio EAJk kanpainari, alderdi jeltzalearen atzerakada adierazten baitute inkesta batzuek. Aitor Esteban presidenteak ohartarazi du oraindik asko dagoela jokoan, eta kanpainako aste hauei zuhurtziaz aurre egiteko eskatu du.
Hain zuzen ere, EH Bilduk eta Fronte Zabalak EAJ jarri dute kritiken erdigunean, gaur Diputatuen Kongresuan eztabaidatzen eta bozkatzen ari diren etxebizitza dekretuen harira. Oihana Etxebarrieta eta Lander Martinez hautagaiek zalantzan jarri dute jeltzaleek gai horretan duten jarrera.
PPk, bestalde, "Estatua konpontzeko eta demokrazia berreskuratzeko" helburuarekin ekingo dio hauteskundeei, Alberto Nuñez Feijoo Espainiako Gobernuko presidentegaiak adierazi duenez.
Irekiera ekitaldiak gaur arratsaldean izango dira EAEko hiru hiriburuetan. Donostian, Fronte Zabalak 17:30ean egingo du deialdia. Bilbon, PPk 18:30ean eta PSE-EEk 19:00etan. Gasteizen, EH Bilduk 19:30ean antolatu du ekitaldia eta EAJk 21:00etan.
Gauerdian, alderdiek hauteskunde kanpainari hasiera ofiziala emango diote, eta azaroaren 29ko hauteskundeen aurreko hausnarketa egunera arte iraungo du.