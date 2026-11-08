Azaroaren 29ko hauteskundeak
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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 8, igandea

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Kanpaina hasi aurreko azken igandean, alderdiek intentsitatea igo dute euren ekitaldi politikoetan. EAEn, PSOE, EAJ, EH Bildu, PP eta Fronte Zabalak egin dituzte ekitaldi politikoak, eta Podemos Euskadik ez du ekitaldirik egin. Nafarroan, UPN-PPk eta Fronte Zabalak egin dituzte ekitaldiak.

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