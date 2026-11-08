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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 8, igandea
Kanpaina hasi aurreko azken igandean, alderdiek intentsitatea igo dute euren ekitaldi politikoetan. EAEn, PSOE, EAJ, EH Bildu, PP eta Fronte Zabalak egin dituzte ekitaldi politikoak, eta Podemos Euskadik ez du ekitaldirik egin. Nafarroan, UPN-PPk eta Fronte Zabalak egin dituzte ekitaldiak.
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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 8a, igandea
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Hauteskundeen atariko eztabaida saioa egin dute Nafarroako hautagaiek Radio Euskadin
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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 7a, larunbata
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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 6, ostirala
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