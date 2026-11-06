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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 6, ostirala
PSE-EEk, PPk eta UPNk hauteskunde ekitaldiak egin dituzte ostiral honetan. Sozialistek etxebizitza eskubidea defendatu dute Donostian, nekazariek eta ardo ekoizleek aurrera egiteko dituzten arazoak nabarmendu ditu PPk Guardian,. eta UPNk eta Nafarroako PPk euren hautagaitzak aurkeztu dituzte. EAJk, EH Bilduk eta Fronte Zabalak, berriz, ez dute ekitaldirik izan gaur.
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Kanpainaurreko ekitaldiak: asteazkena, azaroak 4
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Kanpainaurreko ekitaldiak: asteartea, azaroak 3
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Hauteskunde orokorretarako hautagaitzak argitaratu dituzte: hauek dira EAE eta Nafarroako zerrendak
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Fronte Zabalak bere hautagaiak aurkeztu ditu Bilbon egin duen lehen ekitaldi publikoan
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