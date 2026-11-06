A29ko hauteskundeak

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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 6, ostirala

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

PSE-EEk, PPk eta UPNk hauteskunde ekitaldiak egin dituzte ostiral honetan. Sozialistek etxebizitza eskubidea defendatu dute Donostian, nekazariek eta ardo ekoizleek aurrera egiteko dituzten arazoak nabarmendu ditu PPk Guardian,. eta UPNk eta Nafarroako PPk euren hautagaitzak aurkeztu dituzte. EAJk, EH Bilduk eta Fronte Zabalak, berriz, ez dute ekitaldirik izan gaur.

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