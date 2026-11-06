¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Actos de precampaña: viernes, 6 de noviembre
PSE-EE, PP y UPN han celebrado actos electorales este viernes. El partido socialista ha defendido el derecho a la vivienda en Donostia-San Sebastián. Por su parte, los problemas para sacar adelante la actividad de agricultores y productores de vino han centrado la comparecencia del PP en Laguardia. UPN y Partido Popular de Navarra han presentado sus candidaturas. PNV, EH Bildu y Frente Amplio no han tenido hoy ningún acto.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Actos de precampaña: jueves, 5 de noviembre
EN DIRECTO
Hace min.
Actos de precampaña del miércoles, 4 de noviembre
EN DIRECTO
Hace min.
Actos de precampaña del martes, 3 de noviembre
EN DIRECTO
Hace min.
Publicadas las candidaturas para el 29N: estas son las listas que concurrirán en la CAV y Nafarroa
EN DIRECTO
Hace min.
Candidaturas de Nafarroa al Congreso y Senado
EN DIRECTO
Hace min.
Candidaturas de Araba al Congreso y Senado
EN DIRECTO
Hace min.
Candidaturas de Gipuzkoa al Congreso y Senado
EN DIRECTO
Hace min.
Candidaturas de Bizkaia al Congreso y Senado
EN DIRECTO
Hace min.
Frente Amplio-Fronte Zabala presenta a sus candidatos en su primer acto público en Bilbao
Cargar más