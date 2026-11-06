Actos de precampaña: viernes, 6 de noviembre

PSE-EE, PP y UPN han celebrado actos electorales este viernes. El partido socialista ha defendido el derecho a la vivienda en Donostia-San Sebastián. Por su parte, los problemas para sacar adelante la actividad de agricultores y productores de vino han centrado la comparecencia del PP en Laguardia. UPN y Partido Popular de Navarra han presentado sus candidaturas. PNV, EH Bildu y Frente Amplio no han tenido hoy ningún acto.