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Actos de precampaña del miércoles, 4 de noviembre
La involución, el autogobierno, la falta de seguridad y la crisis de la vivienda han sido los principales temas abordados en los actos celebrados este miércoles por la mañana. El PSE-EE, el PNV y el PP han organizado actos en Bizkaia, mientras que Alba García de Frente Amplio ha intervenido en el programa "En Jake" de ETB2. EH Bildu no ha celebrado ningún acto.
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