Actos de precampaña del miércoles, 4 de noviembre

La involución, el autogobierno, la falta de seguridad y la crisis de la vivienda han sido los principales temas abordados en los actos celebrados este miércoles por la mañana. El PSE-EE, el PNV y el PP han organizado actos en Bizkaia, mientras que Alba García de Frente Amplio ha intervenido en el programa "En Jake" de ETB2. EH Bildu no ha celebrado ningún acto.