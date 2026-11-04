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Actos de precampaña del miércoles, 4 de noviembre

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kanpainaurrea
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

La involución, el autogobierno, la falta de seguridad y la crisis de la vivienda han sido los principales temas abordados en los actos celebrados este miércoles por la mañana. El PSE-EE, el PNV y el PP han organizado actos en Bizkaia, mientras que Alba García de Frente Amplio ha intervenido en el programa "En Jake" de ETB2. EH Bildu no ha celebrado ningún acto.

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