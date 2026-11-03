Candidaturas de Bizkaia al Congreso y Senado
Listas completas para las Elecciones Generales del 29 de noviembre: EAJ-PNV, PSE-EE (PSOE), EH Bildu, PCTE/ELAK, Vox, Frente Amplio, PACMA, Frenteo Oberro, PP, MUNDO+JUSTO y Feministas al Congreso.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)
1. Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
2. Igotz López Torre.
3. Nerea Renteria Lasanta.
4. Jon Andoni Atutxa Sainz.
5. Esther Apraiz Fernández La Peña.
6. Imanol Landa Jauregi.
7. Leire Madariaga Gangoiti.
8. Aitor Sorriketa Larrea.
Suplentes:
1. Amaia Del Campo Berasategi.
2. Ander Suárez Latas.
3. Maitane Zearreta Lizarte.
2. PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) PSE-EE (PSOE)
1. Patxi López Alvarez.
2. Maria Guijarro Ceballos.
3. Gabriel Blanco Arrue.
4. Yolanda Diez Saiz.
5. Victor Trimiño Vegas.
6. Leire Cabado Sanchez.
7. Lander Manrique Ferrero.
8. Ana Belen Quijada Garrido.
Suplentes:
1. Francisco de Borja Peña Rodriguez.
2. Ana Berta Campo Prieto.
3. Argoitz Gómez Allende.
3. EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)
1. Oskar Matute Garcia de Jalón.
2. Marije Fullaondo La Cruz.
3. Andoni Rojo Toyos.
4. Garazi Zalbidea López.
5. Markel Rio Taracido.
6. Izortze Santín Gómez.
7. Ina Robles Fernandez.
8. Ane Muguruza Bartolomé.
Suplentes:
1. Tontxu Campos Granados.
2. Ihart Arakistain Muñoz.
3. Mikel de la Fuente Lavín.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI/EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA (PCTE/ELAK)
1. Sergio Saenz Álvarez.
2. Igone Bastida Esteban.
3. Mikel Tapia Garcia Del Valle.
4. Saioa Cuadrado Recio.
5. Unai Vidaurrazaga Sola.
6. Laura Alonso Ameyugo.
7. Eder Baile Molinero.
8. Virginia Martiarena Herraiz.
Suplentes:
1. Markel López Rodríguez.
5. VOX (VOX)
1. Marco Antonio Moreno Asla.
2. Laura Ganzabal Fernández.
3. Félix Esteve Montes.
4. Haizea Uribarri Ibáñez.
5. Jon González Ramos.
6. Mercedes Fernández Martín.
7. Aritz Estevez López.
8. María Ángeles Fernández Martín.
Suplentes:
1. Aitor De La Quintana Marcilla.
2. Iratxe Elorza Saracho.
3. Samuel Galán García.
6. FRENTE AMPLIO (FA)
1. Lander Martínez Hierro.
2. Edurne Visaira Vicandi.
3. Jose Aurelio González Somavilla.
4. Ana Rosa Sánchez Pérez.
5. Julen Domínguez Sánchez.
6. Izaskun Alderete Rivas.
7. Jordi Martínez Rigol.
8. Rosa Martínez Rodríguez.
Suplentes:
1. Manuel Higuera de Frutos.
2. Montse Palacios Martin.
3. Kepa Joseba González Antona.
4. Eneida de La Iglesia Vélez.
7. PODEMOS (PODEMOS)
1. Jose Manuel de Pablos Bajo.
2. Soraya Pereira Freire.
3. Luis Miguel Lapeña Moreno.
4. Verónica García García.
5. Oskar Robles Díez.
6. Ainhoa Lopera Corada.
7. Alfonso Arroyo García.
8. Miren Sorkunde Barrueta Achutegui.
Suplentes:
1. Aitor González Leanizbarrutia.
8. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
1. Janire Asenjo García.
2. Ignacio Serrano Viteri.
3. María López Galán.
4. Luis Alberto Real De Las Heras.
5. Miren Eukene Izquierdo Franco.
6. David Fernández Martínez.
7. Esther Begoña Rodríguez.
8. Christian Iván Rosa Roldán.
Suplentes:
1. María Teresa Rodríguez Meléndez.
2. Iñaki Xabier Díaz Marcano.
3. María del Mar Eiroa Díaz.
9. FRENTE OBRERO (FO)
1. Oscar García Riesgo.
2. Gemma Montuno Sanz.
3. Igor Busto López.
4. Teresa Esquivias López.
5. David Magadán Pérez.
6. Maria Gabriela Alvarez Laguna.
7. Iker Diaz de Greñu Lanas.
8. Estela Urrea Pastor.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Esther Martínez Fernández.
2. Pablo Gómez-Guadalupe García-Tejedor.
3. Inés Nerea Llanos Gómez.
4. Diego Pagadigorria Wicke.
5. Amaya Fernández Angulo.
6. Esteban Goti Bueno.
7. Agata Tena Martinez.
8. Leopoldo Barreda de los Ríos.
Suplentes:
1. Beatriz Calvo Fernández.
2. Carlos D. García Fernández.
3. Covadonga Aldamiz-Echevarria Gonzalez de Durana.
11. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
1. Luis Maria Vega Castresana.
2. Maria Del Mar Magallón Soneira.
3. Miguel Adolfo Osorio Rangel.
4. Laura Merino Ramos.
5. José Antonio Alarcón Fernandez.
6. Omaira Virginia Granados Contreras.
7. Roberto Barcina Burgui.
8. Iratxe Arrien Barruetabeña.
12. FEMINISTAS AL CONGRESO (PFAC)
No proclamada.
SENADO
1. EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)
1. Nerea Ahedo Ceza.
Suplente 1: Martín Pérez Garmendia.
Suplente 2: Keltse Eiguren Alberdi.
2. Kepa Lambarri Camilo.
Suplente 1: Olatz Garamendi Landa.
Suplente 2: Etor Gorroño Gerediaga.
3. María Dolores Etxano Varela.
Suplente 1: Aitor Arregi Osoro.
Suplente 2: Aitziber Oliban Gutiérrez.
2. EUSKAL HERRIA BILDU-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (EH BILDU-ERC)
1. Idurre Bideguren Gabantxo.
Suplente 1: Oskar Lorenzo Arlanzón.
Suplente 2: Jasone Agirre Garitaonandia.
2. Martin Arrasate Iriarte.
Suplente 1: Bea Ilardia Olangua.
Suplente 2: Asier Vega Isasi.
3. Aitziber Ibaibarriaga Etxebarrieta.
Suplente 1: Gaizka Suarez Iparragirre.
Suplente 2: Izaskun Duque Santacoloma.
3. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI/EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA (PCTE/ELAK)
1. Oscar Frontaura García.
Suplente 1: María Teresa Magrach Longrande.
Suplente 2: Ander Eguiluz Belar.
4. PODEMOS (PODEMOS)
1. Miguel Fernández Marcos.
Suplente 1: Mercedes Mauricio Aguilar.
Suplente 2: Joseba Andoni Fernández Rodríguez.
2. María Teresa Junquera Galende.
Suplente 1: Manuel Chenlo Fernández.
Suplente 2: Manuela Ruiz Vivanco.
3. Miguel Angel Carpintero Alfaro.
Suplente 1: Petra Casas Pastor.
Suplente 2: Agustin Fernandez Ortiz.
5. VOX (VOX)
1. Ángel Martínez Villastrigo.
Suplente 1: Arantza Montero González.
Suplente 2: José María Losa Ciarrusta.
6. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Jon Albisu Seoane.
Suplente 1: Silvia Barea Galindez.
Suplente 2: Ángel Rodrigo Izquierdo.
2. Paula Garagalza Muñoz.
Suplente 1: Eduardo Andrade Aurrecoechea.
Suplente 2: Maria Elena Ruiz Martinez.
3. Luis Peña Barturen.
Suplente 1: Elena Garcia Muñoz.
Suplente 2: Luis Ángel Urdiales Villanueva.
7. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
1. Jesús Barcina Burgui.
Suplente 1: Mireia Alaña Heredero.
Suplente 2: David Lamíquiz Rámila.
2. Judith López Cano.
Suplente 1: José María Labandeira Ferreiro.
Suplente 2: María Pilar Sancho Morales.
3. Francisco Javier Barcina Elcuaz.
Suplente 1: María del Carmen Magaña Diaz.
Suplente 2: Alfredo Parte Gutiérrez.
8. SENADO DE PROGRESO/AURRERA DOAN SENATUA SDP (PSOE-EZAN IU-MS)
1. Txema Oleaga Zalvidea.
Suplente 1: Elena Perez Barredo.
Suplente 2: Juan Isidro Otermin Eraso.
2. Alba Gutierrez Gomez.
Suplente 1: Sergio Moreno Rios.
Suplente 2: Azahara Artacho Botella.
3. Juan Carlos (Txitxo) Abascal Candas.
Suplente 1: Teresa Fernandez Garcia.
Suplente 2: Jon Pesquera Gonzalez.