El PP y Vox han anunciado este lunes un acuerdo de "entendimiento" para coordinar sus candidaturas al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. En virtud del pacto, los populares renuncian a presentar listas en Gipuzkoa, Girona y Tarragona, mientras que Vox no concurrirá en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón e Illes Balears.

El acuerdo se ha anunciado a pocas horas de que termine, a medianoche, el plazo para registrar las candidaturas electorales. Ambas formaciones justifican el entendimiento por su intención de "mantener la mayoría de centro-derecha" en la Cámara Alta.

Un candidato independiente propuesto por Vox

El director de campaña del PP, Miguel Tellado, ha explicado que su partido incluirá un candidato independiente propuesto por Vox en las seis circunscripciones en las que la formación de Santiago Abascal no presentará candidatura propia.

Por su parte, Vox presentará un único candidato al Senado en otras catorce provincias: Álava, Navarra, Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En otras veintitrés provincias concurrirá con sus listas con normalidad.

La formación de Abascal tampoco presentará candidaturas en ninguna de las circunscripciones de Canarias ni en las de Baleares, donde los senadores se eligen por cada isla.

El objetivo: mantener la mayoría en el Senado

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha sido el primero en anunciar el pacto, a través de un vídeo remitido a los medios. Garriga ha definido las renuncias de su partido como un "gesto" para evitar que Pedro Sánchez, según sus palabras, "asalte" el Senado con el apoyo de "extremistas y radicales".

Aunque ha reconocido que PP y Vox son partidos "muy diferentes" y con discursos distintos, ha defendido que ambas formaciones coinciden en la necesidad de sacar al PSOE de las instituciones.

Cinco minutos después, Tellado ha presentado el acuerdo en la sede nacional del PP, en Madrid. El dirigente popular ha atribuido el entendimiento a la "generosidad, la altura de miras y el sentido de Estado" de ambas formaciones.

"El entendimiento entre los dos partidos tiene el objetivo de proteger la mayoría del centro-derecha en el Senado frente a los movimientos de la izquierda radical para arrebatársela", ha afirmado.

El PP renuncia a competir en Gipuzkoa, Girona y Tarragona

Tellado ha justificado la decisión de los populares de no concurrir en tres provincias por sus resultados electorales anteriores. Según ha explicado, el PP lleva 26 años sin conseguir un escaño en el Senado por Gipuzkoa y nunca ha obtenido representación en esta Cámara por Girona y Tarragona durante la democracia.

El pacto se produce como respuesta al acuerdo entre el PSOE y el Frente Amplio para concurrir en coalición al Senado. Según Tellado, esa alianza no impedirá que la izquierda pierda la mayoría en el Congreso y, además, no le permitirá alcanzar una mayoría en la Cámara Alta.