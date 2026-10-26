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Oihana Etxebarrieta: "Cuando hablamos de derechos, las equidistancias no sirven"
Euskaraz irakurri: Oihana Etxebarrieta: "Eskubideez ari garenean, ekidistantziek ez dute balio"
La candidata de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa ha reivindicado que "es hora de mojarse" y apoyar la posibilidad de avanzar ante la "involución" en las elecciones generales.
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