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Oihana Etxebarrieta: "Cuando hablamos de derechos, las equidistancias no sirven"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Oihana Etxebarrieta: "Eskubideez ari garenean, ekidistantziek ez dute balio"

EITB

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La candidata de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa ha reivindicado que "es hora de mojarse" y apoyar la posibilidad de avanzar ante la "involución" en las elecciones generales.

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