Esteban: "El PNV jamás apoyará un escenario en el que la extrema derecha llegue al poder"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que su partido "jamás apoyará un escenario en el que la extrema derecha llegue al poder". En el Congreso anual del Partido Demócrata Europeo (PDE) celebrado en Atenas, ante delegaciones de más de 20 países, el presidente del PNV y vicepresidente del PDE ha recordado que la Unión Europea se creó como "una salvaguarda contra el regreso de fuerzas extremistas".