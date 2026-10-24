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Esteban: "EAJk ez du eskuin muturra boterera iritsiko den jokaleku bat inoiz babestuko"

Iragarkia
Aitor Esteban Europako Alderdi Demokrataren urteroko Kongresuan
18:00 - 20:00

EITB

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Aitor Esteban EAJren Euzkadi Buru Batzarreko presidentearen hitzetan, bere alderdiak "ez du inoiz babestuko eskuin muturra agintera iritsiko den jokaleku bat". Europar Batasuna "muturreko indarren itzuleraren aurkako babesa" izateko sortu zela adierazi du Atenasen, Europako Alderdi Demokratak (PDE) urtero egiten duen kongresuan.

EAJ-PNV Ultraeskuina Hauteskunde Orokorrak

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