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Oihana Etxebarrieta: "Eskubideez ari garenean, ekidistantziek ez dute balio"
Hauteskunde orokorren atarian, "inboluzioaren" aurrean aurrera egiteko aukera babesteko eta "bustitzeko garaia" dela aldarrikatu du Gipuzkoako EH Bilduren Kongresurako hautagaiak.
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