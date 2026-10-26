Hauteskunde orokorrak
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Oihana Etxebarrieta: "Eskubideez ari garenean, ekidistantziek ez dute balio"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Hauteskunde orokorren atarian, "inboluzioaren" aurrean aurrera egiteko aukera babesteko eta "bustitzeko garaia" dela aldarrikatu du Gipuzkoako EH Bilduren Kongresurako hautagaiak.

Hauteskunde Orokorrak EH Bildu Diputatuen Kongresua

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