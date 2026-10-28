La polémica generada por el PP al utilizar inteligencia artificial para realizar un vídeo de campaña abre un nuevo capítulo, al desvelar Pedro Sánchez que su esposa, Begoña Gómez, ha interpelado una denuncia contra la formación conservadora por suplantación de imagen.

En el vídeo, lanzado la semana pasada en las redes sociales, la IA imita a la propia Gómez junto a José Luís Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, Leire Díez, Montse Mínguez y Santos Cerdán verbalizando casos que han sido objeto de polémica. En el caso de Gómez, hace referencia a su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM): “Si tener una cátedra gracias a que mi marido es el presidente es de zurdos… Pues sí, soy zurda”, simula decir en el vídeo.

Ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha informado de la denuncia puesta por su esposa, en una entrevista concedida en el pódcast pódcast 'Keep it cutre' que ha sido publicada hoy, donde ha denunciado que el PP está haciendo uso de esta herramienta de forma “descarnada e irresponsable”.

En la entrevista, el presidente también ha explicado que la decisión de adelantar las elecciones fue tomada tras consultarla con sus familiares, entre ellos, su esposa Begoña Gómez.