Malestar en el PP de Gipuzkoa porque no sabían que no iban a concurrir al Senado

El pacto obtenido por el Partido Popular y Vox para el Senado, a raíz del cual en Gipuzkoa el PP no presentará lista, ha causado malestar entre los populares del territorio, porque no fueron informados sobre ello.

El PP de Gipuzkoa ha afirmado no saber nada sobre ese pacto, algo que Javier De Andrés, el presidente del PP vasco, ha confirmado. En declaraciones realizadas ante la prensa en Bilbao, De Andrés ha afirmado que la negociación “fue confidencial”, por lo que las estructuras de los territorios históricos afectados no se enteraron. “Es lo natural”, ha considerado.

"Nosotros tenemos un propósito, que es sacar representación en Gipuzkoa que sea alternativa al 'sanchismo', porque los seis diputados que hay ahora mismo en el Congreso de ese territorio apoyan a Sánchez", ha explicado. Por ello, ha añadido, que el PP vasco se va "centrar" en conseguir un representante al Congreso por Gipuzkoa, con la lista que encabezará Jon Echeverría.

Por su parte, Alberto Nuñez Feijoó, ha restado importancia al asunto. En una entrevista, ha afirmado que en Gipuzkoa el PP no ha tenido senador en 26 años y “que no tenemos ninguna oportunidad de tenerlo”.

El PP y Vox llegaron a este entendimiento el lunes. Según el acuerdo, el PP no se presentará al Senado en Gipuzkoa, Girona y Tarragona; mientras que el partido de Santiago Abascal renuncia a presentar sus listas en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares.