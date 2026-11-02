ELECCIONES 29N
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Frente Amplio-Fronte Zabala presenta a sus candidatos en su primer acto público en Bilbao

Publicidad
BILBAO (PAÍS VASCO), 02/11/2026.- Los candidatos por Frente Amplio-Fronte Zabala durante la presentación al Congreso y al Senado por Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. En La imagen, José Damián García, Samira Arrzaiz , Lander Martíenz y Alba Gutiérrez. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Cumpliendo con las quinielas, Lander Martínez será el candidato de la coalición al Congreso por Bizkaia. En el acto desarrollado esta tarde ha estado acompañado por el candidato por Álava, José Damián García Moreno, así como por la candidata por Gipuzkoa al Senado, Samira Raiss, y por la de Bizkaia, Alba Gutiérrez.

Elecciones Generales Gipuzkoa Sumar Bizkaia Araba-Álava

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X