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Frente Amplio-Fronte Zabala presenta a sus candidatos en su primer acto público en Bilbao
Cumpliendo con las quinielas, Lander Martínez será el candidato de la coalición al Congreso por Bizkaia. En el acto desarrollado esta tarde ha estado acompañado por el candidato por Álava, José Damián García Moreno, así como por la candidata por Gipuzkoa al Senado, Samira Raiss, y por la de Bizkaia, Alba Gutiérrez.
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