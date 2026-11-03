Candidaturas de Gipuzkoa al Congreso y Senado
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. EUSKAL HERRIA BILDU (EH BILDU)
1. Oihana Etxebarrieta Legrand.
2. Gorka Elejabarrieta Diaz.
3. Aizpea Otaegi Mitxelena.
4. Xabier Lertxundi Asteasuinzarra.
5. Ane Unanue Gutierrez.
6. Iñaki Ostolaza Esnal.
Suplentes:
1. Kattalin Miner Perez.
2. Pello Urizar Karetxe.
3. Mertxe Aizpurua Arzalluz.
2. PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) PSE-EE (PSOE)
1. Rafaela Romero Pozo.
2. José Ignacio Asensio Bazterra.
3. Lore Suárez Linazasoro.
4. Inaxio Illarramendi Lizarreta.
5. Rosa Maiza Garrido.
6. Jon Ugarte Petricorena.
Suplentes:
1. Sandra Caballero Seijo.
2. Alex González Duque.
3. Nuria Fernández Castrillo.
4. Ignacio (Iñaki) Dubreuil Churruca.
3. EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)
1. Maribel Vaquero Montero.
2. Eneko Goia Laso.
3. Olatz Peon Ormazabal.
4. Xabier Txurruka Fernández.
5. Olatz Arrese Imaz.
6. Joseba Andoni Agirretxea Urresti.
Suplentes:
1. Ane Lukene Beitia Arriola.
2. Ivan Iriondo Axpe.
3. María Luisa Vallés Fernández.
4. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
1. María Pilar Julia Otegui Serranos.
2. José Antonio Arrieta Egurrola.
3. Nathalie Figueroa Savidán.
4. Sergio Rodríguez Vitta.
5. Mónica García Ceberio.
6. Daniel Jiménez Cervera.
Suplentes:
1. María Pilar Cervera Pascual.
2. Chiuzo Hayama Hayama.
3. Pilar Romera Díez.
5. FRENTE OBRERO (FO)
1. Leire Orbañanos Martínez.
2. Marcos Antonio Fernández del Valle.
3. Anna del Carmen Migal Campa.
4. Alejandro Caceres Gregorio.
5. María Auxiliadora Carpio Campuzano.
6. Daniel Seregin Kozlov.
6. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
1. Daniel Lizarralde Aguirre.
2. Amaya Larrea Lorán (Independiente).
3. Jairo del Olmo Jiménez (Independiente).
4. María del Mar Rodríguez Calvillo (Independiente).
5. Jaime Aperribay Ganzabal (Independiente).
6. María Yolanda Fernández Calero (Independiente).
Suplentes:
1. José Manuel Roncero Montoya (Independiente).
2. Amaya Iraola Iceta (Independiente).
3. Jorge Rueda Lizarralde (Independiente).
4. Miren Lorea Uriarte Iraeta (Independiente).
7. VOX (VOX)
1. Juan Dios Dávila Garijo.
2. María del Mar Martija Sánchez-Guardamino.
3. Pedro Ignacio Gandásegui Agorreta.
4. Guadalupe María Ochoa de Alda Nieto.
5. Eduardo Rubio Gastón.
6. Saioa Retenaga Moreno.
Suplentes:
1. Álvaro Palacios Achaerandio.
2. Marta Segovia Gil.
8. PODEMOS (PODEMOS)
1. Maite Gartzia Ontiveros.
2. Alberto Villarreal Alonso.
3. Nagore Basurto Escamilla.
4. Julen Rodriguez Aboy.
5. María Victoria Eizaguirre Ballesteros.
6. Javier Ezquerecocha Pajares.
Suplentes:
1. María Teresa Santana Rubio.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Jon Echeverría Franco.
2. Vanesa Vélez de Pablos.
3. Adrián Ortúñez Zapardiez.
4. Carlota Sanz Martínez.
5. Mikel Lezama Zubeldia.
6. Muriel Larrea Laso.
Suplentes:
1. Iñigo Manrique Cía.
2. Nadala Manso Álvarez.
3. José Manuel Palacio de Ugarte.
10. EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA/PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI (ELAK/PCTE)
1. Eneko Lanz Llamas.
2. Maider Rodríguez Rodríguez.
3. Ioritz Barandiaran Urreta.
4. Ariela Aracelly Paredes Sejas.
5. David Nieto Jabato.
6. Janire Delgado Andrés.
Suplentes:
1. Aritz Urrutia Parra.
11. Frente Amplio (FA)
1. Rosa Rubio Sánchez.
2. Ivens Pérez García.
3. Lidia Muñoz Ucher.
4. Santiago Jiménez Ussía.
5. Juncal Arcelus Chapartegui.
6. Francisco Javier Pombo González.
Suplentes:
1. Blanca Merchán Ropero.
2. Eduardo Sánchez Pérez.
SENADO
1. EUSKAL HERRIA BILDU-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (EH BILDU-ERC)
1. Sonia Jacinto Garcia.
Suplente 1: Gilen Garcia Boyra.
Suplente 2: Lore Agirre Zipitria.
2. Mario Zubiaga Garate.
Suplente 1: Estitxu Elduaien Uranga.
Suplente 2: Jon Zulueta Berastegi.
3. Olaia Duarte Lopez.
Suplente 1: Beñat Lusarreta Ezkurdia.
Suplente 2: Eneritz Maiz Etxarri.
2. EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)
1. Luke Uribe-Etxebarria Apalategi.
Suplente 1: Elena Lete García.
Suplente 2: Xabier Zabala Zeberio.
2. María Victoria «Bittori» Zabala Fernández.
Suplente 1: Iker Laka Barandika.
Suplente 2: Garbiñe Mendizabal Mendizabal.
3. Xabier Insausti Sarasola.
Suplente 1: Miren Elixabet «Eli» Huegun Arruabarrena.
Suplente 2: Jon Olano Arrese.
3. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
1. Susana Pérez Benito.
Suplente 1: Alfonso Pérez Hernández.
Suplente 2: Ainhoa Díez Hernández.
4. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
1. Adriana Martínez De Lizarduy Ayala (Independiente).
Suplente 1: Xabier Aperribay Carrascal (Independiente).
Suplente 2: Rosa María Martín Vicente (Independiente).
2. Diego Cea Maudo.
Suplente 1: María Montserrat Vidales Moreno (Independiente).
Suplente 2: Pedro Igarzabal Arratibel (Independiente).
5. PODEMOS (PODEMOS)
1. Yolanda Martín Marcos.
Suplente 1: Jose Luis Gallego Romero.
Suplente 2: Jaione Aristregi Cao.
2. Iñigo Oliberos Bruneton.
Suplente 1: Thania Pazos Gonzalo.
Suplente 2: Evaristo Rodríguez Rábano.
3. Gloria Miguel González.
Suplente 1: Jose María (Pepe) Iparraguirre Balda.
Suplente 2: María del Carmen Salido Sierra.
6. EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA/PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI (ELAK/PCTE)
1. Jakes Iñarra Lasagabaster.
Suplente 1: Ana Teresa Vidaurrazaga Urbieta.
Suplente 2: Jonathan González Martín.
7. SENADO DE PROGRESO/AURRERA DOAN SENATUA SDP (PSOE-EZAN IU-MS)
1. Alberto Albistegui Zamacola.
Suplente 1: Duñike Agirrezabalaga Ugarte.
Suplente 2: Sergio Esarte Torras.
2. Samira Raiss Boufarcha.
Suplente 1: Alejandro del Pozo Mate.
Suplente 2: María Aránzazu González García.
3. Iñigo García Villanueva.
Suplente 1: Ana Priede Merchán.
Suplente 2: Santiago Sánchez Román.
8. VOX (VOX)
1. Andrés Paramio Junquera.
Suplente 1: María Zarucka Dulysh.
Suplente 2: Diego Ignacio Artola Luzuriaga.
2. Alejandra Moreno Miguel.
Suplente 1: Jesús Vicente Marco Martínez.
Suplente 2: Nerea Astigarraga Gaztelo.
3. Jesús María García-Conde del Castillo.
Suplente 1: María Montserrat Moza Sánchez.
Suplente 2: Antonio Lourido González.