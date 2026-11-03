Publicadas las candidaturas para el 29N: estas son las listas que concurrirán en la CAV y Nafarroa

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy todas las candidaturas proclamadas para la cita electoral del próximo 29 de noviembre, que suman en conjunto 895 listas (534 al Congreso y 361 al Senado). De ellas, 50 listas del Congreso y 34 del Senado corresponden a los cuatro territorios de Hegoalde.

El adelanto electoral obligó a los partidos a acelerar sus procesos de elección de candidatos y candidatas. Desde entonces, los partidos vascos han venido anunciando sus candidaturas en las últimas fechas: tanto EH Bildu como EAJ-PNV, al igual que el PSE, lo hicieron a mediados de octubre, mientras Frente Amplio presentó ayer a sus cabezas de lista.

Una de las novedades es que el PP ha renunciado a presentarse al Senado en Gipuzkoa para dar paso a Vox. Por su parte, PSOE y Frente Amplio concurren conjuntamente al Senado en una única lista. Todas ellas han sido proclamadas hoy, con su publicación en el BOE.

En los cuatro territorios han quedado excluidas tres candidaturas, de un total de 32 en el conjunto del Estado: dos de ellas al Congreso (Feministas al Congreso por Bizkaia, y Justicia y Ley por Araba) y una al Senado (Eguzkilore por Nafarroa).

Número de candidaturas por territorio

Cada una de las candidaturas se presenta en un territorio. En el conjunto de Hegoalde han sido proclamadas un total de 50 candidaturas al Congreso de los Diputados y 34 candidaturas al Senado.