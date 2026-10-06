El anuncio de Sánchez obliga a los partidos a acelerar el proceso para designar sus listas electorales: así apuran los plazos

La decisión de Pedro Sánchez de, finalmente, adelantar la contienda electoral al último fin de semana de noviembre ha provocado un acelerón entre las formaciones políticas que concurrirán a la cita, para designar a sus candidatas y candidatos a tiempo. Los plazos obligan a las formaciones a tener listas sus planchas antes del 26 de octubre.

PNV

El propio Aitor Esteban anunció en el Alderdi Eguna que los jeltzales tenían previsto arrancar el 19 de octubre el proceso para designar a sus candidatos. Pero el anuncio de Pedro Sánchez obligará al PNV a agilizar estos procesos y a designar sus cabezas de lista entre el 21 y el 26 de octubre. Habrá que ver si Maribel Vaquero, que encabezó la plancha guipuzcoana en las anteriores generales, repite como candidata. Además, los jeltzales deberán decidir si Idoia Sagastizabal se convierte en la primera por Bizkaia (era segunda, tras el propio Aitor Esteban) y si Mikel Legarda repite por Álava.

EH BILDU

La formación de Arnaldo Otegi arrancó el proceso pocas horas después de que Sánchez hiciera pública su decisión. Será la dirección de la coalición quien haga una propuesta, que deberán refrendar posteriormente las bases con una votación telemática. Aunque sin confirmar, parece seguro que Oskar Matute repetirá como candidato en Bizkaia, y queda la duda de si Mertxe Aizpurua hará lo propio por Gipuzkoa. En Araba, lo más seguro es que haya que elegir una nueva cabeza de lista.

PSE-EE

De abajo hacia arriba, los socialistas vascos inician ya el proceso para elegir a sus rostros principales de cara a las generales. Las agrupaciones locales son las que proponen a sus candidatos, pero estas listas deberán pasar el filtro de las comisiones territoriales y, finalmente, pasar por los comités provinciales y federal. Patxi López, Rafaela Romero y David Senderos fueron cabezas de lista en las anteriores generales.

PP VASCO

Este mismo lunes, los populares vascos iniciaron también el proceso para pactar sus candidaturas. Desde Euskadi, se elevarán las propuestas, que deberán recibir el “sí quiero” de Génova. Por Álava, parece que Iñaki Oyarzabal será el nuevo candidato del PP vasco. En 2023, Bea Fanjul y Joana Arce fueron las primeras en las listas de Bizkaia y Gipuzkoa, respectivamente.

En Navarra, el presidente del PP, Sergio Sayas, ha manifestado que están dispuestos a concurrir con UPN a las elecciones generales y ha añadido que van a hacer "todo" lo que esté en su mano para que ese pacto se lleve a cabo, aunque esta posibilidad es aún una incógnita.

SUMAR Y PODEMOS EUSKADI

Son las formaciones que más plancha tienen en la carrera para presentar sus candidaturas. Y es que aún no está claro si concurrirán juntas como en la anterior convocatoria de generales, o participarán por separado. Fuera como fuere, ambas recogerán propuestas de cabezas de lista entre sus bases para poder llegar en plazo a la presentación de candidaturas.

PSOE

Aquí no hay dudas. Pedro Sánchez se presentará, por sexta vez, como candidato del PSOE a unas generales. Este mismo lunes, anunció que presentará las listas en el Comité Federal el próximo 17 de octubre.

PP

Frente a Sánchez, Alberto Núñez-Feijoo será el candidato del Partido Popular a las generales. Será su segunda vez (la primera fue la lista más votada), y tendrá al mismo adversario frente a él.

VOX

Santiago Abascal repite también como candidato de Vox. Será su cuarta contienda en unas generales.

FRENTE AMPLIO

Este nuevo proyecto, al que, de momento, se han adherido Sumar, IU, Más Madrid y Comuns, es la gran incógnita de las generales a nivel estatal. Todo parece indicar que el 17 de octubre detallarán los pormenores de este nuevo proyecto de izquierdas, y que, antes, podríamos tener el nombre la persona que encabece esta nueva coalición. Yolanda Díaz (Sumar) ya anunció su intención de no repetir, y los nombres que podrían encabezar Frente Amplio van desde Pablo Bustinduy, Ada Colau, Monica García o Ernest Urtasun.

PODEMOS

Podemos, por su parte, ha propuesto unas primarias abiertas para la próxima semana, concretamente para los días 14 y 15 de octubre. El objetivo sería pactar una candidatura conjunta con Frente Amplio. La formación morada apostaría por Irene Montero como uno de los rostros principales.

ERC

Este mismo martes, Oriol Junqueras ha confirmado que Gabriel Rufián encabezará la candidatura republicana, una opción que estaba en duda, tras los coqueteos de Rufián con la posibilidad de encabezar una alternativa amplia de izquierdas con Podemos y Sumar. Aún así, el nombre lo harán oficial el próximo 17 de octubre.

JUNTS

Miriam Nogueras ha confirmado este mismo martes que repetirá como cabeza de lista por Junts, en un momento delicado para la coalición tras el "doble no" a los Decretos de Vivienda del Gobierno español.