Sanchezen iragapenak zerrendaburuak aukeratzeko prozesuak azkartzera eraman ditu alderdi politikoak
Azaroaren 29ko hauteskundeetan parte hartuko duten alderdiak zerrendak osatzen hasi dira, ezarritako epera garaiz iritsi ahal izateko. Izan ere, zerrendak urriaren 26rako prest izan beharko dituzte.
Hauteskunde orokorrak azaroko azten asteburura aurreratzeko erabakiak hautagaitzak garaiz izendatzeko prozesuak azkartzera eraman ditu alderdi politikoak. Izan ere, zerrendak urriaren 26a baino lehen prest izan behar dituzte.
EAJ
Aitor Estebanek berak Alderdi Egunean iragarri zuen jeltzaleek urriaren 19an abiatuko zutela hautagaiak izendatzeko prozesua. Baina Pedro Sanchezen iragarpenak prozesu horiek arintzera eta urriaren 21etik 26ra bitartean zerrendaburuak izendatzera behartuko du EAJ. Ikuskizun da Maribel Vaquerok (aurreko hauteskunde orokorretan Gipuzkoako burua izan zen) hautagai gisa errepikatuko duen. Gainera, jeltzaleek erabaki beharko dute Idoia Sagastizabal lehena izango den Bizkaian (bigarrena zen, Aitor Estebanen atzetik) eta Mikel Legarda Arabako zerrendaburua izango den ala ez.
EH BILDU
Arnaldo Otegiren alderdiak Sanchezen erabakia publiko egin eta ordu gutxira abiatu zuen prozesua. Koalizioaren zuzendaritzak egingo du zerrendaburuen proposamena, eta ondoren militantziak berretsi beharko ditu, bozketa telematiko baten bidez. Hala ere, litekeena da Oskar Matute Bizkaiko hautagai nagusia izatea, eta zalantza dago Mertxe Aizpuruak gauza bera egingo ote duen Gipuzkoako zerrendan. Araban, seguruena zerrendaburu berri bat aukeratu beharko du EH Bilduk.
PSE-EE
Behetik gora, euskal sozialistek hasi dute jada hautaketa prozesua, hauteskunde orokorrei begira. Tokiko elkarteek proposatu beharko dituzte hautagaiak, baina zerrenda horiek lurralde-batzordeen iragazkia igaro beharko dute, eta, azkenik, batzorde probintzialean eta federaletan bozkatu beharko dute. Patxi Lopez, Rafaela Romero eta David Senderos zerrendaburu izan ziren aurreko hauteskunde orokorretan.
EUSKADIKO PP
Astelehen honetan bertan ekin zioten euskal popularrek hautagaitzak adosteko prozesuari. EAEko zuzendaritzak proposamenak egingo ditu eta Genovaren oniritzia jaso beharko dute. Arabari dagokionez, badirudi Iñaki Oyarzabal izango dela hautagai berria. 2023an, Bea Fanjul eta Joana Arce izan ziren Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrendetan lehenak, hurrenez hurren.
Nafarroan, bestalde, Sergio Sayas PPren presidenteak adierazi du prest daudela UPNrekin hauteskunde orokorretan parte hartzeko, eta gaineratu du euren esku dagoen "guztia" egingo dutela ituna gauzatzeko.
SUMAR MUGIMENDUA ETA PODEMOS EUSKADI
Lasterketan hautagaitzak aurkezteko lan gehien duten formazioak dira. Izan ere, oraindik ez dago argi aurreko deialdi orokorrean bezala elkarrekin aurkeztuko diren, edo bakoitzak bere aldetik parte hartuko duen. Edonola ere, biek zerrendaburuen proposamenak jasoko dituzte, hautagaitzak aurkezteko epera garaiz iritsi ahal izateko.
PSOE
Zalantzarik ez. Pedro Sanchez seigarren aldiz izango da PSOEren zerrendaburu hauteskunde orokorretan. Astelehenean bertan iragarri zuen urriaren 17an aurkeztuko dituela zerrendak PSOEren Batzorde Federalean.
PP
Sanchezen aurka, Alberto Nuñez-Feijoo izango da Alderdi Popularraren hautagaia. Bere bigarren aldia izango da (lehena zerrenda bozkatuena izan zen), eta aurkari bera izango du aurrez aurre.
VOX
Santiago Abascalek ere Voxeko hautagai gisa errepikatu du. Bere laugarren borroka izango da hauteskunde orokor batzuetan.
FRONTE ZABALA
Oraingoz, Sumarrek, Izquierda Unidak, Mas Madridek eta Comunsek bat egin dute ezkerreko proiektu berriarekin. Itxura guztien arabera, urriaren 17an egitasmoaren nondik norakoak zehaztuko dituzte, eta, aurretik, koalizioaren buruak nortzuk diren iragarriko dute. Yolanda Diazek (Sumar) esana dauka ez duela errepikatzeko asmorik, eta Fronte Zabalaren zerrendaburugaien izenak bolo-bolo dabiltza: Pablo Bustinduy, Ada Colau, Monica Garcia eta Ernest Urtasun, esaterako.
PODEMOS
Podemosek, bere aldetik, datorren asterako primario irekiak proposatu ditu, zehazki, urriaren 14rako eta 15erako. Helburua Fronte Zabalarekin hautagaitza bateratua hitzartzea litzateke. Alderdi moreak Irene Monteroren aldeko apustua egingo luke.
ERC
Asteartetan bertan, Oriol Junquerasek jakinarazi du Gabriel Rufian izango dela errepublikanoen hautagaitzaren buru. Hala ere, urriaren 17an izango da ofiziala.
JUNTS
Miriam Noguerasek adierazi duenez, Juntsen zerrendaburua izango da berriro.