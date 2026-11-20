Albiste izango dira: hauteskunde eztabaida EITBn, hauteskunde kanpaina eta Zinebiren 68. edizioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko azaroaren 20an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Hauteskunde-eztabaida EITBn: Jose Ignacio Asensio (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Mikel Otero (EH Bildu), Laura Garrido (PP) eta Lander Martinez (Frente Amplio) izan dira azaroaren 29ko hauteskundeetako lehen eztabaidan. ETB1en, Euskadi Irratian, ETB ONn eta ORAINn izan da bart ikusgai. Saioa lau ataletan banatu da, eta alderdi politikoek Euskadiren etorkizunari buruzko beren proposamenak eta ikuspegiak azalduko dituzte.
-Hauteskunde kanpaina: azaroaren 29ko hauteskunde orokorretako kanpainaren zortzigarren eguna. Eguneko ekitaldiak honako udalerrietan izango dira: Ermuan eta Donostian (PSE-EE), Donostian eta Getxon (EAJ), Bilbon (EH Bildu), Errenterian eta Getxon (PP) eta Eibarren eta Portugaleten (Fronte Zabala).
-Zinebi: abian da Bilboko Udalak antolatutako Zinebi Zine Dokumental eta Film Laburren Nazioarteko 68. edizioa. EITBk parte hartutako hiru dokumental estreinatuko dira: "Aresti eta abesti" (Juanfe Garces), "El arte sencillo" (Galder Arriaga) eta "ETSren itzal argitan" (Fermin Aio).