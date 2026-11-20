Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 20 de noviembre de 2026:

-Debate electoral en EITB: José Ignacio Asensio (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Mikel Otero (EH Bildu), Laura Garrido (PP) y Lander Martínez (Frente Amplio) han participado en el primer debate electoral de las elecciones del 29N. Emitido en ETB1, Euskadi Irratia, ETB ON y ORAIN, el debate se ha dividido en cuatro apartados en los que los partidos políticos han expuesto sus propuestas y perspectivas sobre el futuro de Euskadi.

-Campaña electoral: octava jornada de campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre. Los actos del día serán en Ermua y Donostia (PSE-EE), Donostia y Getxo (PNV), Bilbao (EH Bildu), Errenteria y Getxo (PP) y Eibar y Portugalete (Fronte Zabala).

-Zinebi: arranca la 68º edición Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao. Se estrenarán tres documentales participados por EITB: "Aresti eta abesti" (de Juanfe Garcés), "El arte sencillo" (de Galder Arriaga) y "ETSren itzal argitan" (de Fermin Aio).