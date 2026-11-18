La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria contra la decisión del Gobierno Vasco de conceder el tercer grado penitenciario a Asier Ezeiza, condenado por varios delitos de terrorismo de extrema gravedad.

Las condenas impuestas a Ezeiza suman un total de 201 años de prisión, aunque el límite máximo de cumplimiento efectivo está fijado en 20 años.

En su recurso, la Fiscalía reconoce la evolución positiva de Ezeiza durante su estancia en prisión, así como su participación en programas de reinserción, actividades formativas y laborales y los indicios de desvinculación de la violencia terrorista. Sin embargo, considera que estos avances todavía no son suficientes para justificar su acceso al tercer grado, que permite un régimen de semilibertad.

La condena por el asesinato de Juan Priede

Entre los motivos que expone el Ministerio Fiscal figura la reciente incorporación a su historial penitenciario de la condena por el asesinato del concejal socialista de Orio, Juan Priede Pérez.

La Fiscalía entiende que la gravedad de los delitos cometidos y la necesidad de comprobar durante un periodo más prolongado la consolidación de su proceso de reinserción aconsejan mantener, por el momento, su clasificación en segundo grado.

La decisión final corresponderá al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que deberá pronunciarse sobre la impugnación presentada por el Ministerio Fiscal.