Marlaska prohíbe el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes tras las cargas del 11N

El Ministerio del Interior español ha confirmado este viernes que ha ordenado a la Dirección General de la Policía Nacional que modifique el protocolo interno para prohibir el uso de gas lacrimógeno, como ya adelantó ayer tras la polémica por las cargas policiales en la huelga del 11N.

Según ha informado el Ministerio del Interior, en adelante, en los dispositivos de orden público la Policía Nacional podrá seguir utilizando los artificios ATL, que son botes que desarrollan una "nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo".

La decisión de prohibir el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes tras el 11N provocó el enfado de los sindicatos de la Policía Nacional al entender que ponía "bajo sospecha" a los agentes de las fuerzas de seguridad.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha señalado, además, que la Jefatura Superior de Madrid abrió este jueves una información reservada para evaluar las actuaciones policiales durante la jornada de huelga general en Madrid.