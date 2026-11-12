El Gobierno español celebra que la Fiscalía ordene investigar la difusión de contenido sexual de menores en TikTok

El Gobierno español ha celebrado que la Fiscalía General del Estado haya abierto una investigación contra TikTok por difusión de casos de abuso sexual infantil y ha asegurado que "se acabó la impunidad en las redes sociales".



"Gran noticia: la Fiscalía acaba de abrir diligencias por la difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok. Ya lo advertimos hace tiempo: se acabó la impunidad en las redes sociales. Ninguna plataforma está por encima de la ley. Mucho menos de los derechos de nuestros hijos e hijas", ha subrayado Sánchez en un mensaje publicado en 'X'.



Así se ha pronunciado después de que la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, haya firmado un decreto en el que designa a la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, para investigar los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de estos contenidos en TikTok.



La investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por la entidad Maldita.es. En la denuncia presentada se hace constar que Maldita.es "ha tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza".



El pasado lunes, Maldita.es publicó una investigación en la que asegura haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material de abuso sexual infantil explícito. De ellos, ha denunciado a la plataforma una muestra de 50 como contenido ilegal, que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148 000 'me gusta'.

También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2000 miembros que busca contenido de bebés.

