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Etxerat reclama el reconocimiento de las 16 personas fallecidas en accidentes de tráfico por la dispersión

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sakabanaketaren ondorioz auto istripuz hildako 16 pertsonak biktima gisa aitortzea eskatu du Etxeratek

EITB

Última actualización

El acto de Etxerat se ha celebrado este martes en las inmediaciones del Parlamento Vasco para reclamar el reconocimiento como víctimas a las 16 personas fallecidas en accidentes de tráfico al desplazarse a visitar a sus allegados en cárceles fuera del País Vasco. 

Víctimas del terrorismo Memoria Histórica Presos Política

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