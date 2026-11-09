POLÉMICA
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El PNV llevará a todos los ayuntamientos de Gipuzkoa una moción para exigir responsabilidades por las prácticas de tiro en Intxaurrondo

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAJk Intxaurrondoko tiro-praktikengatik erantzukizunak eskatuko ditu Gipuzkoako udaletan

EITB

Última actualización

Los portavoces jeltzales de Andoain, Tolosa y Pasaia reclaman explicaciones a los alcaldes de EH Bildu por la formación de policías municipales en el cuartel de la Guardia Civil. Exigen transparencia y la defensa del modelo vasco de seguridad.

Gipuzkoa EAJ-PNV EH Bildu Tolosa Andoain Pasaia Política

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