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El PNV llevará a todos los ayuntamientos de Gipuzkoa una moción para exigir responsabilidades por las prácticas de tiro en Intxaurrondo
Los portavoces jeltzales de Andoain, Tolosa y Pasaia reclaman explicaciones a los alcaldes de EH Bildu por la formación de policías municipales en el cuartel de la Guardia Civil. Exigen transparencia y la defensa del modelo vasco de seguridad.
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