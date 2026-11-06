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El Gobierno Vasco comenzará el lunes la ronda de contactos con los partidos para negociar los presupuestos
El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que la ronda de contactos con los partidos políticos para negociar los presupuestos de 2027 comenzará el próximos lunes 9 de noviembre. El lehendakari también ha hecho referencia a las elecciones del próximo 29 de noviembre, y ha asegurado que "pase lo que pase el 29, esté quien esté y venga quien venga, Euskadi va a seguir funcionando".
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