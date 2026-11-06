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El Gobierno Vasco comenzará el lunes la ronda de contactos con los partidos para negociar los presupuestos

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Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak astelehenean, azaroaren 9an, ekingo dio alderdiekin aurrekontuak negoziatzeko bilera-sortari

EITB

Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que la ronda de contactos con los partidos políticos para negociar los presupuestos de 2027 comenzará el próximos lunes 9 de noviembre. El lehendakari también ha hecho referencia a las elecciones del próximo 29 de noviembre, y ha asegurado que "pase lo que pase el 29, esté quien esté y venga quien venga, Euskadi va a seguir funcionando".

Imanol Pradales Presupuestos vascos 2025 Gobierno Vasco Partidos Políticos Parlamento Vasco Política

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