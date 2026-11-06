El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que la ronda de contactos con los partidos políticos para negociar los presupuestos de 2027 comenzará el próximos lunes 9 de noviembre. El lehendakari también ha hecho referencia a las elecciones del próximo 29 de noviembre, y ha asegurado que "pase lo que pase el 29, esté quien esté y venga quien venga, Euskadi va a seguir funcionando".