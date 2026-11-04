¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Pradales defiende que el euskera puede "abrir nuevas puertas" a los migrantes
Imanol Pradales ha clausurado en la iniciativa 'Jauzia gara' en un acto en el BEC de Barakaldo. En su intervención, ha llamado a fomentar su aprendizaje "sin imposiciones ni obligaciones".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Gobierno Vasco, Ministerio de Vivienda y Ayuntamiento de Donostia acuerdan el reparcelamiento de Txomin Enea II para construir 400 viviendas
EN DIRECTO
Hace min.
Los alcaldes procesados en Ipar Euskal Herria ratifican que trabajan por la conservación del euskera
EN DIRECTO
Hace min.
EGI publica en sus redes una imagen con Otegi y Aizpurua vestidos de guardias civiles
EN DIRECTO
Hace min.
Zupiria cree que los responsables de policías locales que se forman en Intxaurrondo "tendrán que dar una explicación"
EN DIRECTO
Hace min.
Andueza afirma que la dimisión de Puente "le honra" y que pone frente al espejo al PP
EN DIRECTO
Hace min.
Sánchez deja en manos de Cuerpo el Ministerio de Transporte, y agradece a Puente su decisión
EN DIRECTO
Hace min.
Rufián a Puente: "Ha sido un gran ministro"
EN DIRECTO
Hace min.
Óscar Puente dimite como ministro de Transportes
EN DIRECTO
Hace min.
EH Bildu pide una “exhaustiva investigación” mientras que el PNV exige la dimisión del ministro Puente
Cargar más