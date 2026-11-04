EUSKERA Y MIGRACIÓN
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Pradales defiende que el euskera puede "abrir nuevas puertas" a los migrantes

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EITB

Última actualización

Imanol Pradales ha clausurado en la iniciativa 'Jauzia gara' en un acto en el BEC de Barakaldo. En su intervención, ha llamado a fomentar su aprendizaje "sin imposiciones ni obligaciones".

Imanol Pradales Euskera Migración Política

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